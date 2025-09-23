مسی دوباره در صف جوایز توپ طلا

به گزارش ایلنا، در حالیکه عثمان دمبله ستاره پاری‌سن‌ژرمن عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۲۵ و توپ طلا را از آن خود کرد، چهره‌های سرشناسی همچون جانلوییجی دوناروما، هانا همپتون، سارینا ویگمن، هانسی فلیک، لامین یامال، ویکتور گیوکرش و آیتانا بونماتی نیز در مراسم امسال فرانسه فوتبال در پاریس جوایز مختلفی را دریافت کردند. با این حال، یک جایزه جدید با عنوان «بهترین حرکت سال» همچنان باقی مانده که برنده آن با رأی مستقیم هواداران مشخص خواهد شد.

این جایزه که به چهاردهمین بخش فهرست افتخارات توپ طلا اضافه شده، بهترین گل تیمی سال در فوتبال جهان را مورد تقدیر قرار می‌دهد. گل جوردی آلبا برای اینتر میامی مقابل نیویورک ردبولز در ماه جولای، که با پاس تماشایی مسی پایه‌ریزی شد، یکی از نامزدهای اصلی این عنوان است.

در میان سایر نامزدها، گل آندریاس پریرا برای تیم ملی برزیل مقابل پرو در انتخابی جام جهانی، گل تماشایی دزیره دوئه برای پاری‌سن‌ژرمن در فینال لیگ قهرمانان برابر اینتر، گل کیلیان امباپه برای رئال مادرید مقابل منچسترسیتی در مرحله حذفی اروپا و گل لامین یامال پدیده بارسلونا در پیروزی ۵-۴ اسپانیا مقابل فرانسه در نیمه‌نهایی لیگ ملت‌های اروپا نیز به چشم می‌خورند.

برنده این جایزه روز ۲۶ سپتامبر معرفی خواهد شد و مشخص می‌شود که آیا مسی، امباپه، یامال و دیگر نامزدها می‌توانند افتخاری دیگر به کارنامه پرافتخار خود اضافه کنند یا خیر.

