خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رافائل لیائو:

میلان را به خاطر رونالدینیو، رونالدو و کاکا انتخاب کردم

میلان را به خاطر رونالدینیو، رونالدو و کاکا انتخاب کردم
کد خبر : 1690457
لینک کوتاه کپی شد.

رافائل لیائو فاش کرد که در دوران حضورش در لیل، انتقال به اینتر به او پیشنهاد شد اما او به خاطر رویای پوشیدن پیراهن روسونری این پیشنهاد را رد کرد.

به گزارش ایلنا، رافائل لیائو، ستاره پرتغالی آث‌میلان، در گفت‌وگویی با پادکست «Say Less» توضیح داد که چرا در مسیر حرفه‌ای‌اش تنها یک انتخاب برای او وجود داشت. او تأکید کرد که از کودکی مجذوب بازیکنانی چون رونالدینیو، رونالدو، کاکا و کلارنس سیدورف بوده و همین علاقه سبب شد که رویای بازی در سن‌سیرو با پیراهن میلان را دنبال کند.

این بازیکن ۲۵ ساله گفت: «من خیلی نزدیک بودم که به اینتر بروم. مدیر ورزشی لیل به من گفت: رافا، قرار است تو را به اینتر بفروشیم. من جواب دادم: نه، من این فصل عملکرد خوبی داشتم و می‌خواهم یک سال دیگر بمانم تا پیشرفت کنم و اعتمادبه‌نفسم بیشتر شود. او گفت: نه، نه، باید تو را بفروشیم، این فرصت بزرگی است برای تو و ما. اما من به اینتر نه گفتم.» لیائو ادامه داد: «از وقتی بچه بودم، رونالدینیو، رونالدو، کاکا و سیدورف برای من تاریخ‌ساز بودند. بعد هم می‌دانی، هفت قهرمانی لیگ قهرمانان؛ فقط رئال مادرید بیشتر از میلان قهرمان شده است. بین میلان و اینتر، من همیشه میلان را انتخاب می‌کنم.»

ستاره پرتغالی که از تاریخ ۱۷ آگوست و دیدار کوپا ایتالیا برابر باری به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا غایب بوده، در همان مسابقه موفق به گلزنی شد. فصل گذشته او در ۵۰ بازی، ۱۲ گل و ۱۳ پاس گل به ثبت رساند و نقش مهمی در خط حمله تیم ایفا کرد. غیبت او باعث شده تا شاگردان آلگری در هفته‌های اخیر بیشتر روی کریستین پولیشیچ و سانتیاگو خیمنز اتکا کنند.

روسونری‌ها ابتدا در کوپا ایتالیا مقابل لچه به میدان خواهند رفت و سپس آماده دیدار حساس برابر ناپولی، مدافع عنوان قهرمانی سری‌آ خواهند شد. ماسیمیلیانو آلگری تأیید کرده که لیائو هنوز آماده بازگشت نیست، اما شرایط بدنی او در روزهای آینده بررسی خواهد شد تا شاید برای جدال بزرگ با ناپولی در دسترس باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی