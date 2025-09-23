میلان را به خاطر رونالدینیو، رونالدو و کاکا انتخاب کردم

به گزارش ایلنا، رافائل لیائو، ستاره پرتغالی آث‌میلان، در گفت‌وگویی با پادکست «Say Less» توضیح داد که چرا در مسیر حرفه‌ای‌اش تنها یک انتخاب برای او وجود داشت. او تأکید کرد که از کودکی مجذوب بازیکنانی چون رونالدینیو، رونالدو، کاکا و کلارنس سیدورف بوده و همین علاقه سبب شد که رویای بازی در سن‌سیرو با پیراهن میلان را دنبال کند.

این بازیکن ۲۵ ساله گفت: «من خیلی نزدیک بودم که به اینتر بروم. مدیر ورزشی لیل به من گفت: رافا، قرار است تو را به اینتر بفروشیم. من جواب دادم: نه، من این فصل عملکرد خوبی داشتم و می‌خواهم یک سال دیگر بمانم تا پیشرفت کنم و اعتمادبه‌نفسم بیشتر شود. او گفت: نه، نه، باید تو را بفروشیم، این فرصت بزرگی است برای تو و ما. اما من به اینتر نه گفتم.» لیائو ادامه داد: «از وقتی بچه بودم، رونالدینیو، رونالدو، کاکا و سیدورف برای من تاریخ‌ساز بودند. بعد هم می‌دانی، هفت قهرمانی لیگ قهرمانان؛ فقط رئال مادرید بیشتر از میلان قهرمان شده است. بین میلان و اینتر، من همیشه میلان را انتخاب می‌کنم.»

ستاره پرتغالی که از تاریخ ۱۷ آگوست و دیدار کوپا ایتالیا برابر باری به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا غایب بوده، در همان مسابقه موفق به گلزنی شد. فصل گذشته او در ۵۰ بازی، ۱۲ گل و ۱۳ پاس گل به ثبت رساند و نقش مهمی در خط حمله تیم ایفا کرد. غیبت او باعث شده تا شاگردان آلگری در هفته‌های اخیر بیشتر روی کریستین پولیشیچ و سانتیاگو خیمنز اتکا کنند.

روسونری‌ها ابتدا در کوپا ایتالیا مقابل لچه به میدان خواهند رفت و سپس آماده دیدار حساس برابر ناپولی، مدافع عنوان قهرمانی سری‌آ خواهند شد. ماسیمیلیانو آلگری تأیید کرده که لیائو هنوز آماده بازگشت نیست، اما شرایط بدنی او در روزهای آینده بررسی خواهد شد تا شاید برای جدال بزرگ با ناپولی در دسترس باشد.

