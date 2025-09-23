جلسه مهم ریکاردو ساپینتو در باشگاه استقلال

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو صبح امروز در محل باشگاه استقلال حاضر شد و در نشستی با مدیران این تیم شرکت کرد. اما در پایان جلسه، او بدون گفتگو با خبرنگاران حاضر در محل سوار خودرو شد و ساختمان را ترک کرد.

این دومین جلسه مهم در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته در باشگاه استقلال بود؛ اتفاقی که نشان‌دهنده فضای ملتهب و فشار مضاعفی است که پس از نتایج ضعیف اخیر بر این تیم حاکم شده است.

آبی‌پوشان در هفته‌های گذشته عملکرد مطلوبی نداشتند و همین موضوع موجی از انتقادات هواداران و کارشناسان را به دنبال داشته است. با این حال، علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره استقلال روز گذشته اعلام کرد که هیچ اولتیماتومی به ساپینتو داده نشده و مدیران همچنان حامی کادر فنی فعلی هستند.

با وجود این حمایت رسمی، فشارها روی سرمربی پرتغالی ادامه دارد و هر لغزش جدید می‌تواند استقلال را بیش از پیش وارد بحران کند. مدیران امیدوارند با ایجاد آرامش و حمایت از ساپینتو، این تیم دوباره به مسیر موفقیت بازگردد.

