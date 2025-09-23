خبرگزاری کار ایران
جلسه مهم ریکاردو ساپینتو در باشگاه استقلال

جلسه مهم ریکاردو ساپینتو در باشگاه استقلال
کد خبر : 1690331
سرمربی پرتغالی استقلال پس از جلسه با مدیران باشگاه، بدون هیچ اظهارنظری ساختمان باشگاه را ترک کرد.

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو صبح امروز در محل باشگاه استقلال حاضر شد و در نشستی با مدیران این تیم شرکت کرد. اما در پایان جلسه، او بدون گفتگو با خبرنگاران حاضر در محل سوار خودرو شد و ساختمان را ترک کرد.

این دومین جلسه مهم در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته در باشگاه استقلال بود؛ اتفاقی که نشان‌دهنده فضای ملتهب و فشار مضاعفی است که پس از نتایج ضعیف اخیر بر این تیم حاکم شده است.

آبی‌پوشان در هفته‌های گذشته عملکرد مطلوبی نداشتند و همین موضوع موجی از انتقادات هواداران و کارشناسان را به دنبال داشته است. با این حال، علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره استقلال روز گذشته اعلام کرد که هیچ اولتیماتومی به ساپینتو داده نشده و مدیران همچنان حامی کادر فنی فعلی هستند.

با وجود این حمایت رسمی، فشارها روی سرمربی پرتغالی ادامه دارد و هر لغزش جدید می‌تواند استقلال را بیش از پیش وارد بحران کند. مدیران امیدوارند با ایجاد آرامش و حمایت از ساپینتو، این تیم دوباره به مسیر موفقیت بازگردد.

