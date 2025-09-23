اعتراض استقلال به محرومیت رامین رضاییان
باشگاه استقلال به حکم محرومیت یک جلسهای مدافع ملیپوش خود واکنش نشان داد و قصد دارد این رأی را پیگیری کند.
به گزارش ایلنا، رامین رضاییان در جریان دیدار پرحاشیه استقلال مقابل استقلال خوزستان به دلیل درگیری با بازیکن حریف از زمین مسابقه اخراج شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی این اتفاق، او را به دو جلسه محرومیت محکوم کرد که یک جلسه قطعی و دیگری به صورت تعلیقی تا پایان فصل در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، رضاییان دیدار هفته پنجم برابر شمس آذر قزوین را از دست خواهد داد.
استقلالیها اما این محرومیت را غیرمنصفانه میدانند. مدیران باشگاه با استناد به تصاویر تلویزیونی تأکید دارند ابتدا مدافع حریف ضربهای به صورت رضاییان وارد کرده و واکنش او در ادامه رخ داده است. بر همین اساس، بخش حقوقی استقلال در حال تهیه و ارسال لایحه دفاعی به کمیته استیناف است تا شاید این محرومیت کاهش پیدا کند یا لغو شود.
رضاییان پیشتر در دیدار مقابل پیکان نیز به دلیل اخراج از زمین حضور نداشت و تنها از روی سکوها نظارهگر مسابقه بود. غیبت او در شرایطی ادامه دارد که استقلال در خط دفاعی روزهای پرانتقاد و پرحاشیهای را سپری میکند و حضور یک بازیکن باتجربه میتوانست شرایط را برای ساپینتو آسانتر کند. حالا همه نگاهها به حکم نهایی کمیته استیناف دوخته شده تا سرنوشت رضاییان در ادامه فصل مشخص شود.