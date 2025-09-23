مصدومیت غیرمنتظره سعید اخباری در تمرین چادرملو اردکان
سرمربی چادرملو اردکان پس از دیدار با پرسپولیس در تمرین ریکاوری دچار آسیبدیدگی زانو شد و تحت بررسیهای پزشکی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در جریان تمرین ریکاوری تیم فوتبال چادرملو اردکان پس از دیدار با پرسپولیس، حادثهای برای سعید اخباری، سرمربی تیم رخ داد. هادی حبیبینژاد، بازیکن تیم، در این تمرین دچار عدم تعادل شد و برخورد ناگهانی او با زانوی سرمربی باعث آسیبدیدگی اخباری شد.
براساس اعلام کادر پزشکی، آسیب از ناحیه زانو بوده و بررسیهای تخصصی از جمله MRI در حال انجام است تا شدت دقیق مصدومیت مشخص شود.
با وجود این اتفاق، اخباری بلافاصله در نخستین جلسه تمرینی پس از حادثه حضور یافت و برنامههای فنی تیم را هدایت کرد. او همچنین امروز تحت معاینه تخصصی پزشکان ارتوپدی قرار گرفت و نتیجه روند درمان در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
باشگاه چادرملو اردکان ضمن آرزوی سلامتی برای سرمربی تیم، اعلام کرده که آخرین جزئیات پزشکی در اولین فرصت به هواداران اطلاعرسانی خواهد شد.
در همین حال، هادی حبیبینژاد، همان بازیکنی که برخورد با او باعث مصدومیت سرمربی شد، با انتشار استوری در صفحه شخصی خود نوشت: «آقا سعید، امیدوارم هرچه سریعتر سلامت و سرحال ببینمتون.»