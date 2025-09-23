سیدورف از ساپینتو حمایت کرد

به گزارش ایلنا، پس از شکست سنگین استقلال مقابل الوصل، شایعاتی مبنی بر اصرار کلارنس سیدورف، مشاور هلندی باشگاه، برای برکناری ریکاردو ساپینتو از سرمربیگری تیم مطرح شد. با این حال، پس از بازگشت سیدورف به تهران، وی در جلساتی با مدیران باشگاه روی حفظ ساپینتو در مقطع کنونی تاکید کرد و مقرر شد جلسه‌ای میان مشاور هلندی و سرمربی پرتغالی برگزار شود تا تیم از شرایط دشوار فعلی خارج شود.

با وجود شایعاتی که از ابتدای فصل درباره اختلافات سیدورف و ساپینتو منتشر شده بود، اما روابط این دو نفر در حال حاضر مثبت گزارش شده است. در جلسه اخیر، هر دو طرف با تعامل و همفکری مناسب درباره مسائل فنی تیم، کار را پیش بردند و تلاش کردند برنامه‌ای برای بهبود شرایط استقلال تدوین کنند.

بر اساس آخرین تصمیمات، ساپینتو فعلاً به کار خود در استقلال ادامه خواهد داد و از نظرات سیدورف نیز بهره خواهد برد. این زوج هلندی-پرتغالی با حفظ روابط خود، هدف مشترکی برای بهبود نتایج و شرایط استقلال دنبال می‌کنند.

