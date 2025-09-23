خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیدورف از ساپینتو حمایت کرد

سیدورف از ساپینتو حمایت کرد
کد خبر : 1689964
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور هلندی استقلال پس از بازگشت به تهران، بر حفظ ریکاردو ساپینتو تاکید کرد و روابط فنی و تعامل میان این دو برای بهبود شرایط تیم ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، پس از شکست سنگین استقلال مقابل الوصل، شایعاتی مبنی بر اصرار کلارنس سیدورف، مشاور هلندی باشگاه، برای برکناری ریکاردو ساپینتو از سرمربیگری تیم مطرح شد. با این حال، پس از بازگشت سیدورف به تهران، وی در جلساتی با مدیران باشگاه روی حفظ ساپینتو در مقطع کنونی تاکید کرد و مقرر شد جلسه‌ای میان مشاور هلندی و سرمربی پرتغالی برگزار شود تا تیم از شرایط دشوار فعلی خارج شود.

با وجود شایعاتی که از ابتدای فصل درباره اختلافات سیدورف و ساپینتو منتشر شده بود، اما روابط این دو نفر در حال حاضر مثبت گزارش شده است. در جلسه اخیر، هر دو طرف با تعامل و همفکری مناسب درباره مسائل فنی تیم، کار را پیش بردند و تلاش کردند برنامه‌ای برای بهبود شرایط استقلال تدوین کنند.

بر اساس آخرین تصمیمات، ساپینتو فعلاً به کار خود در استقلال ادامه خواهد داد و از نظرات سیدورف نیز بهره خواهد برد. این زوج هلندی-پرتغالی با حفظ روابط خود، هدف مشترکی برای بهبود نتایج و شرایط استقلال دنبال می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی