نویدکیا از مدیران سپاهان عذرخواهی کرد
سرمربی سپاهان پس از انتقاد شدید از مدیران باشگاه در نشست خبری، حالا لحن خود را نادرست دانسته و از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره عذرخواهی کرده است.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، پس از شکست دو بر یک تیمش مقابل تراکتور در هفته چهارم لیگ برتر، ابتدا در نشست خبری به شدت از مدیران باشگاه انتقاد کرده بود و گفته بود که اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل نباید پس از پیروزیها در رختکن حضور پیدا کنند، چرا که در باختهای گذشته نیز در جمع بازیکنان حضور نداشتند.
نویدکیا در همان روز گفته بود: هفته گذشته جلوی پرسپولیس باختم، اما مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره پایشان را در رختکن نگذاشتند. روزی که میبریم احتیاجی به حضور و دست زدن ندارم. در روزهای سخت باید به رختکن بیایید و فقط به بازیکنان خسته نباشید بگویید. از امروز به بعد مدیران باشگاه به هیچ وجه قبل و بعد از مسابقه با هر نتیجهای پایشان را در رختکن من نگذارند.
با این حال، سرمربی سپاهان در روزهای اخیر موضع خود را تغییر داده و تاکید کرده است که لحن صحبتهای او مناسب نبوده و قصد اهانت به مدیران باشگاه را نداشته است. او دوشنبه شب در گفتوگوی تلفنی با محمدحسین میثاقی در برنامه فوتبال برتر توضیح داد: بحث هیئت مدیره نبود. یک گله ساده از مدیرعاملم کردم. فقط گفتم وقت پس از باخت هم به رختکن بیایید. اسم هیئت مدیره را نباید میآوردم. مدیرعامل هم تمام تلاشش را کرده و هیچ بحثی در این موضوع نیست.
نویدکیا در ادامه اضافه کرد: ادبیات من جالب نبود و در آخر کار اشتباه از من بود و شکل خوبی نداشت که بگویم به رختکن بیایند یا نه. بالاخره آنها رئیس هستند و حق دارند در رختکنشان بیایند. این را باید به شکل یک گلهی ساده میگفتم. در فشار آن حرفها را زدم که فکر میکنم کار قشنگی نبود.