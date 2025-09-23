عثمان دمبله برنده توپ طلای ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا، همان چیزی که انتظار می‌رفت، اکنون رسمی شد. عثمان دمبله، ستاره فرانسوی و فوق ستاره تیم بارسلونا، به عنوان برنده توپ طلای ۲۰۲۵ معرفی شد. این جایزه معتبر که هر سال به بهترین بازیکن فوتبال جهان تعلق می‌گیرد،

این جایزه نشان‌دهنده عملکرد درخشان، مهارت‌های فردی برجسته و نقش کلیدی دمبله در موفقیت‌های تیمش است. او در طول فصل با نمایش‌های خیره‌کننده و گل‌ها و پاس‌های حیاتی خود، توانست نظر کارشناسان و رأی‌دهندگان را جلب کرده و بالاتر از سایر نامزدها این عنوان ارزشمند را از آن خود کند.

