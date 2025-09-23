خبرگزاری کار ایران
آیتانا بونماتی بهترین بازیکن زنان ۲۰۲۵
فوق ستاره بارسلونا، آیتانا بونماتی، با درخشش در رقابت‌های باشگاهی و ملی، عنوان بهترین بازیکن فوتبال زنان جهان در سال ۲۰۲۵ را به دست آورد.

به گزارش ایلنا،  آیتانا بونماتی، فوق ستاره تیم زنان بارسلونا، در سال ۲۰۲۵ به عنوان بهترین بازیکن فوتبال زنان جهان انتخاب شد. این عنوان معتبر که به بازیکنان برجسته و تاثیرگذار در عرصه فوتبال زنان تعلق می‌گیرد، نشان‌دهنده عملکرد فوق‌العاده بونماتی در طول فصل است.

او با نمایش‌های خیره‌کننده، گل‌های تعیین‌کننده و نقش کلیدی در موفقیت‌های تیمش، نظر کارشناسان و هواداران را به خود جلب کرده و این جایزه، نقطه عطفی دیگر در کارنامه درخشان او محسوب می‌شود. انتخاب بونماتی به عنوان بهترین بازیکن سال، بار دیگر جایگاه او را در میان ستاره‌های برتر فوتبال زنان تثبیت می‌کند.

