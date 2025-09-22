موسسه ژانا برنده جایزه سوکراتیس شد

به گزارش ایلنا، موسسه خیریه ژانا موفق شد جایزه سوکراتیس را در سال ۲۰۲۵ به دلیل فعالیت‌های برجسته بشر دوستانه خود دریافت کند. این موسسه که توسط لوییز انریکه، سرمربی سرشناس اسپانیایی، به یاد و گرامیداشت دختر فقیدش تأسیس شده است، سال‌هاست در زمینه کمک به کودکان و خانواده‌های نیازمند و اجرای پروژه‌های اجتماعی فعال بوده است.

جایزه سوکراتیس به فعالیت‌های انسان‌دوستانه و اثرگذاری مثبت در جامعه اختصاص دارد و انتخاب موسسه ژانا نشان‌دهنده تعهد، پشتکار و تاثیرگذاری این نهاد در عرصه اجتماعی است.

