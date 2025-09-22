خبرگزاری کار ایران
پاری‌سن‌ژرمن با کسب سه‌گانه تاریخی شامل لوشامپیونه، جام حذفی فرانسه و لیگ قهرمانان اروپا، به عنوان بهترین تیم مردان جهان در سال ۲۰۲۵ معرفی شد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه پاری‌سن‌ژرمن به‌طور رسمی به عنوان بهترین تیم مردان سال ۲۰۲۵ معرفی شد. فصل گذشته برای این تیم تاریخی و فراموش‌نشدنی بود. پاری‌سن‌ژرمن برای اولین بار در تاریخ باشگاه موفق شد فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود و علاوه بر آن، سه‌گانه بی‌سابقه‌ای را با کسب عنوان قهرمانی لوشامپیونه، جام حذفی فرانسه و لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد.

این موفقیت خارق‌العاده، جایگاه پاریسی‌ها را به عنوان برترین تیم جهان تثبیت کرده و نشان‌دهنده قدرت، برنامه‌ریزی و عملکرد فوق‌العاده بازیکنان و کادرفنی این باشگاه است.

