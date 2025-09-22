به گزارش ایلنا، باشگاه پاری‌سن‌ژرمن به‌طور رسمی به عنوان بهترین تیم مردان سال ۲۰۲۵ معرفی شد. فصل گذشته برای این تیم تاریخی و فراموش‌نشدنی بود. پاری‌سن‌ژرمن برای اولین بار در تاریخ باشگاه موفق شد فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود و علاوه بر آن، سه‌گانه بی‌سابقه‌ای را با کسب عنوان قهرمانی لوشامپیونه، جام حذفی فرانسه و لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد.

این موفقیت خارق‌العاده، جایگاه پاریسی‌ها را به عنوان برترین تیم جهان تثبیت کرده و نشان‌دهنده قدرت، برنامه‌ریزی و عملکرد فوق‌العاده بازیکنان و کادرفنی این باشگاه است.

