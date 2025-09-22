ستارههای فوتسال زیر تیغ جریمه
کادرفنی و بازیکنان گهر زمین سیرجان به دلیل نتایج ضعیف اخیر با جریمه نقدی مواجه شدند، موضوعی که میتواند سرنوشت نیمکت تیم را تحتتأثیر قرار دهد.
به گزارش ایلنا، در اقدامی قابل پیشبینی و در پی نتایج ضعیف اخیر، کادرفنی و بازیکنان تیم گهر زمین سیرجان با جریمه نقدی ۱۰ درصدی مواجه شدند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که تیم پرستاره سیرجانی طی ۹ دیدار گذشته تنها موفق به کسب ۴ پیروزی شده و با ۱۴ امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار گرفته است. روندی که انتظارات هواداران و مدیران باشگاه را برآورده نکرده و رؤیای قهرمانی را از ذهن آنان دور ساخته است.
این در حالی است که گهر زمین از نامهای بزرگی در فوتسال ایران بهره میبرد؛ حسین طیبی، مسلم اولاد قباد، سالار آقاپور، حمید احمدی و سعید مومنی از جمله ستارههایی هستند که حضورشان پیش از آغاز فصل، این تیم را در جمع مدعیان جدی قهرمانی قرار داده بود. با وجود سرمایهگذاری مناسب و فراهم بودن امکانات، نتایج به دست آمده تا اینجای فصل غیرقابل دفاع به نظر میرسد و موجی از انتقادها را روانه کادرفنی کرده است.
در روزهای گذشته، اعتراض هواداران سیرجانی به اوج خود رسیده و خواستار تغییرات روی نیمکت تیم شدهاند. به همین دلیل، جلسهای مهم میان مدیران باشگاه و محمد هاشمزاده، سرمربی تیم، در روزهای آینده برگزار خواهد شد تا وضعیت نیمکت گهر زمین تعیین تکلیف شود.
گهر زمین در هفته دهم لیگ میزبان پردیس قزوین خواهد بود، اما شرایط تیمی چندان مطلوب به نظر نمیرسد. مصدومیت مسلم اولاد قباد و سالار آقاپور، در کنار خستگی حسین طیبی، سعید مومنی، امیرحسین غلامی و حسین سبزی پس از بازگشت از تیم ملی، میتواند چالش بزرگی برای شاگردان هاشمزاده در دیدار پیش رو ایجاد کند.