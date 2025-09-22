آرسنال بهترین تیم زن جهان در ۲۰۲۵
تیم بانوان آرسنال با عملکرد درخشان در رقابتهای مختلف، به عنوان بهترین تیم سال ۲۰۲۵ فوتبال زنان جهان انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، تیم بانوان آرسنال در سال ۲۰۲۵ موفق شد عنوان معتبر بهترین تیم فوتبال زنان جهان را از آن خود کند. این انتخاب در حالی صورت گرفت که آرسنالیها با ارائه نمایشی قدرتمند در رقابتهای داخلی و بینالمللی، توانستند هم در بعد نتایج و هم در سبک بازی، تحسین کارشناسان و هواداران فوتبال را برانگیزند.
کسب این عنوان ارزشمند، نقطه اوج تلاش بازیکنان و کادر فنی آرسنال در یک فصل پرافتخار است و جایگاه این تیم را بهعنوان یکی از قدرتهای اصلی فوتبال زنان تثبیت میکند.