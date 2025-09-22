اوا پایور بهترین گلزن زن ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا، اوا پایور، مهاجم ۲۸ ساله و ملی‌پوش لهستانی تیم بانوان بارسلونا، در سال ۲۰۲۵ موفق شد جایزه معتبر «گرد مولر» را در بخش زنان از آن خود کند و به عنوان بهترین گلزن سال معرفی شود.

این جایزه که به یاد مهاجم افسانه‌ای آلمان، گرد مولر، به برترین گلزنان فوتبال جهان تعلق می‌گیرد، یکی از پراعتبارترین افتخارات فردی در دنیای فوتبال است.

پایور با عملکرد درخشان و گل‌های فراوانی که در رقابت‌های باشگاهی و ملی به ثمر رسانده، نقش پررنگی در موفقیت‌های تیمش ایفا کرده و توانست بالاتر از رقبای قدرتمند، این عنوان ارزشمند را به دست آورد.

انتهای پیام/