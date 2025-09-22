به گزارش ایلنا، هانا همتون، سنگربان توانمند فوتبال زنان، موفق شد جایزه معتبر «لو یاشین» را در سال ۲۰۲۵ از آن خود کند و به عنوان برترین دروازه‌بان فوتبال زنان جهان معرفی شود.

این جایزه که به افتخار یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال نام‌گذاری شده، هر سال به بهترین گلرهای دنیا اعطا می‌شود و دریافت آن نشان‌دهنده درخشش و ثبات بالای یک دروازه‌بان در طول فصل است.

همتون با واکنش‌های دیدنی، عملکردی مطمئن و نقشی کلیدی در موفقیت‌های تیمی‌اش، توانست نظر کارشناسان را جلب کرده و بالاتر از رقبای سرشناس خود این افتخار بزرگ را به دست آورد.

