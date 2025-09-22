خبرگزاری کار ایران
هانا همتون برترین دروازه‌بان فوتبال زنان ۲۰۲۵

هانا همتون برترین دروازه‌بان فوتبال زنان ۲۰۲۵
هانا همتون با کسب جایزه لو یاشین، به عنوان بهترین دروازه‌بان فوتبال زنان جهان در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

به گزارش ایلنا،  هانا همتون، سنگربان توانمند فوتبال زنان، موفق شد جایزه معتبر «لو یاشین» را در سال ۲۰۲۵ از آن خود کند و به عنوان برترین دروازه‌بان فوتبال زنان جهان معرفی شود.

این جایزه که به افتخار یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال نام‌گذاری شده، هر سال به بهترین گلرهای دنیا اعطا می‌شود و دریافت آن نشان‌دهنده درخشش و ثبات بالای یک دروازه‌بان در طول فصل است.

همتون با واکنش‌های دیدنی، عملکردی مطمئن و نقشی کلیدی در موفقیت‌های تیمی‌اش، توانست نظر کارشناسان را جلب کرده و بالاتر از رقبای سرشناس خود این افتخار بزرگ را به دست آورد.

هانا همتون برترین دروازه‌بان فوتبال زنان ۲۰۲۵

