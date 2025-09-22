خبرگزاری کار ایران
لوئیس انریکه، برنده جایزه یوهان کرویف ۲۰۲۵
سرمربی اسپانیایی به عنوان بهترین مربی مرد سال ۲۰۲۵ معرفی شد و جایزه معتبر یوهان کرویف را دریافت کرد.

به گزارش ایلنا،  لوئیس انریکه، سرمربی سرشناس اسپانیایی، به عنوان بهترین مربی مرد سال ۲۰۲۵ انتخاب شد و جایزه معتبر یوهان کرویف  را از آن خود کرد. این عنوان ارزشمند هر سال به مربی‌ای تعلق می‌گیرد که با ارائه سبک بازی خلاقانه و کسب دستاوردهای برجسته، تأثیر ویژه‌ای بر فوتبال اروپا و جهان گذاشته باشد.

انریکه که پیش‌تر نیز در رده باشگاهی و ملی افتخارات متعددی را تجربه کرده، با این انتخاب بار دیگر توانایی‌های فنی و مدیریتی خود را به اثبات رساند. 

