لوئیس انریکه، برنده جایزه یوهان کرویف ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا، لوئیس انریکه، سرمربی سرشناس اسپانیایی، به عنوان بهترین مربی مرد سال ۲۰۲۵ انتخاب شد و جایزه معتبر یوهان کرویف را از آن خود کرد. این عنوان ارزشمند هر سال به مربی‌ای تعلق می‌گیرد که با ارائه سبک بازی خلاقانه و کسب دستاوردهای برجسته، تأثیر ویژه‌ای بر فوتبال اروپا و جهان گذاشته باشد.

انریکه که پیش‌تر نیز در رده باشگاهی و ملی افتخارات متعددی را تجربه کرده، با این انتخاب بار دیگر توانایی‌های فنی و مدیریتی خود را به اثبات رساند.

