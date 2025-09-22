ویگمن، بهترین مربی زن ۲۰۲۵
سرمربی تیم ملی بانوان انگلیس، سارینا ویگمن، به عنوان بهترین مربی زن سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، سارینا ویگمن، سرمربی موفق تیم ملی بانوان انگلیس، به عنوان بهترین مربی زن سال ۲۰۲۵ انتخاب شد و این عنوان معتبر را به کارنامه خود افزود.
ویگمن که با هدایت تیم ملی انگلیس دستاوردهای مهمی را در رقابتهای بینالمللی رقم زده است، با سبک تاکتیکی ویژه و توانایی مدیریت تیم، توجه کارشناسان و جامعه فوتبال زنان را به خود جلب کرده است.
انتخاب او به عنوان بهترین مربی سال، نشاندهنده تعهد، دانش فنی و موفقیتهای او در عرصه بینالمللی است و جایگاه او را در میان مربیان برجسته فوتبال زنان تثبیت میکند.