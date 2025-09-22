ویگمن، بهترین مربی زن ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا، سارینا ویگمن، سرمربی موفق تیم ملی بانوان انگلیس، به عنوان بهترین مربی زن سال ۲۰۲۵ انتخاب شد و این عنوان معتبر را به کارنامه خود افزود.

ویگمن که با هدایت تیم ملی انگلیس دستاوردهای مهمی را در رقابت‌های بین‌المللی رقم زده است، با سبک تاکتیکی ویژه و توانایی مدیریت تیم، توجه کارشناسان و جامعه فوتبال زنان را به خود جلب کرده است.

انتخاب او به عنوان بهترین مربی سال، نشان‌دهنده تعهد، دانش فنی و موفقیت‌های او در عرصه بین‌المللی است و جایگاه او را در میان مربیان برجسته فوتبال زنان تثبیت می‌کند.

