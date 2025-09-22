ویکی لوپز، بهترین بازیکن فوتبال زنان ۲۰۲۵
ویکی لوپز، با دریافت جایزه کوپای زنان، موفق شد عنوان بهترین بازیکن سال را از آن خود کند.
به گزارش ایلنا، ویکی لوپز، ستاره درخشان تیم زنان بارسلونا، موفق شد جایزه کوپای زنان را به دست آورد و عنوان بهترین بازیکن سال را در سطح جهانی از آن خود کند. این جایزه که به بازیکنان برجسته و مستعد دنیای فوتبال زنان اعطا میشود، نشانهای از تلاش، تعهد و نمایش درخشان لوپز در طول فصل است.
عملکرد فوقالعاده او در رقابتهای باشگاهی و بینالمللی، تحسین کارشناسان و هواداران فوتبال زنان را به همراه داشت و باعث شد تا او شایستگی دریافت این جایزه معتبر را به دست آورد.