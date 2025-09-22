خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویکی لوپز، بهترین بازیکن فوتبال زنان ۲۰۲۵

ویکی لوپز، بهترین بازیکن فوتبال زنان ۲۰۲۵
کد خبر : 1689942
لینک کوتاه کپی شد.

ویکی لوپز، با دریافت جایزه کوپای زنان، موفق شد عنوان بهترین بازیکن سال را از آن خود کند.

به گزارش ایلنا،  ویکی لوپز، ستاره درخشان تیم زنان بارسلونا، موفق شد جایزه کوپای زنان را به دست آورد و عنوان بهترین بازیکن سال را در سطح جهانی از آن خود کند. این جایزه که به بازیکنان برجسته و مستعد دنیای فوتبال زنان اعطا می‌شود، نشانه‌ای از تلاش، تعهد و نمایش درخشان لوپز در طول فصل است.

عملکرد فوق‌العاده او در رقابت‌های باشگاهی و بین‌المللی، تحسین کارشناسان و هواداران فوتبال زنان را به همراه داشت و باعث شد تا او شایستگی دریافت این جایزه معتبر را به دست آورد.

ویکی لوپز، بهترین بازیکن فوتبال زنان ۲۰۲۵

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی