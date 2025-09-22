ویکی لوپز، بهترین بازیکن فوتبال زنان ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا، ویکی لوپز، ستاره درخشان تیم زنان بارسلونا، موفق شد جایزه کوپای زنان را به دست آورد و عنوان بهترین بازیکن سال را در سطح جهانی از آن خود کند. این جایزه که به بازیکنان برجسته و مستعد دنیای فوتبال زنان اعطا می‌شود، نشانه‌ای از تلاش، تعهد و نمایش درخشان لوپز در طول فصل است.

عملکرد فوق‌العاده او در رقابت‌های باشگاهی و بین‌المللی، تحسین کارشناسان و هواداران فوتبال زنان را به همراه داشت و باعث شد تا او شایستگی دریافت این جایزه معتبر را به دست آورد.

