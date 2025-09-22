یامال بهترین بازیکن جوان ۲۰۲۵
ستاره جوان فوتبال جهان، لامین یامال، جایزه کوپا را بهعنوان بهترین بازیکن جوان سال ۲۰۲۵ به دست آورد و توانست یک دستاورد مهم در کارنامه خود ثبت کند.
به گزارش ایلنا، ستاره جوان فوتبال جهان، لامین یامال، موفق شد جایزه کوپا را بهعنوان بهترین بازیکن جوان سال ۲۰۲۵ از آن خود کند و یکی از مهمترین دستاوردهای دوران حرفهای خود را ثبت نماید.
اولین جایزه در مراسم توپ طلا ۲۰۲۵ به لامین یامال، ستاره بارسلونا و تیم ملی اسپانیا رسید و او برنده جایزه کوپا یعنی بهترین بازیکن جوان سال شد.
لازم به ذکر است که لامین یامال برای دومین سال متوالی برنده جایزه کوپا شد.