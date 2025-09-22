یامال بهترین بازیکن جوان ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا، ستاره جوان فوتبال جهان، لامین یامال، موفق شد جایزه کوپا را به‌عنوان بهترین بازیکن جوان سال ۲۰۲۵ از آن خود کند و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوران حرفه‌ای خود را ثبت نماید.

اولین جایزه در مراسم توپ طلا ۲۰۲۵ به لامین یامال، ستاره بارسلونا و تیم ملی اسپانیا رسید و او برنده جایزه کوپا یعنی بهترین بازیکن جوان سال شد.

لازم به ذکر است که لامین یامال برای دومین سال متوالی برنده جایزه کوپا شد.

