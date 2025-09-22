خیبر هم از سپاهان امتیاز میگیرد؟
شاگردان مهدی رحمتی پس از تجربه شکست هفته گذشته، با انگیزه بالا و در ورزشگاه خانگی خود آماده رویارویی با سپاهان هستند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال خیبر پس از تجربه نخستین شکست فصل خود در دیدار مقابل فولاد اهواز، اکنون آماده تقابل با سپاهان است. شاگردان مهدی رحمتی که آغاز موفقیتآمیزی در لیگ داشتهاند، با وجود شکست هفته گذشته، همچنان در جمع بالانشینان جدول قرار دارند و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به گلگهر در رتبه دوم هستند.
سپاهان در این فصل برخلاف سالهای گذشته با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم کرده و نتایج نهچندان مطلوب آنها انتقاداتی را به همراه داشته است. با این حال، خیبر قصد دارد از این فرصت استفاده کرده و با نمایش قوی در خانه خود، روند مثبت خود در هفتههای ابتدایی لیگ را ادامه دهد.
این دیدار در ورزشگاه خانگی خیبر برگزار میشود و انتظار میرود حضور هواداران تیم میزبان، شور و انگیزه مضاعفی برای بازیکنان ایجاد کند. بازیکنان خیبر با روحیه بالا و انگیزه جبران شکست هفته گذشته، تمرینات خود را با تمرکز کامل آغاز کردهاند و امیدوارند با ارائه یک نمایش قوی، نتیجه مطلوب را کسب کنند و جایگاه خود در بالای جدول را تثبیت نمایند.