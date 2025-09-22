خبرگزاری کار ایران
بازگشت سهرابیان به تمرین استقلال

بازگشت سهرابیان به تمرین استقلال
مدافع باتجربه استقلال پس از غیبت و محرومیت موقت، دوباره در تمرینات تیم حاضر شد و خود را برای بازی بعدی آماده می‌کند.

به گزارش ایلنا، آرمین سهرابیان، مدافع باتجربه باشگاه استقلال، پس از دیدار اخیر تیمش مقابل الوصل امارات، به دلیل اظهاراتش در مصاحبه پس از بازگشت به تهران، با واکنش‌های تند پیشکسوتان، هواداران و حتی ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم، مواجه شد. این مدافع که در مصاحبه خود علیه هم‌تیمی‌هایش صحبت کرده بود، از سوی ساپینتو از حضور در تمرینات پیش از بازی‌های لیگ برتر منع شد و در اختیار کمیته انضباطی قرار گرفت. به همین دلیل، سهرابیان حتی در لیست دیدار هفته چهارم استقلال مقابل پیکان حضور نداشت.

با این حال، تصاویر منتشر شده از تمرین امروز استقلال که به شکل ریکاوری برگزار شد، نشان می‌دهد سهرابیان به جمع بازیکنان بازگشته و تمرینات خود را از سر گرفته است. هرچند او هنوز در جلسه انضباطی باشگاه حضور نیافته، اما با شرکت در تمرینات نشان می‌دهد خود را برای بازی بعدی مقابل شمس آذر در قزوین آماده می‌کند و در مسیر بازگشت به ترکیب تیم است.

