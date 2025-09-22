محمد دانشگر به باشگاه صدتایی سپاهان پیوست
مدافع باتجربه سپاهان با ثبت صدمین بازی خود در جمع طلاییپوشان، رکوردی ویژه و ماندگار را رقم زد.
به گزارش ایلنا، محمد دانشگر، مدافع باتجربه سپاهان، در حال پشت سر گذاشتن چهارمین فصل حضورش در جمع طلاییپوشان اصفهانی است و در جریان بازی اخیر تیمش، موفق شد یک رکورد ویژه را ثبت کند. در حالی که تیمش مقابل تراکتور تجربهای تلخ از شکست را پشت سر گذاشت، دانشگر برای صدمین بار با پیراهن سپاهان به میدان رفت؛ اتفاقی که نشان از تعهد و ماندگاری او در باشگاه دارد.
این صدمین بازی برای سپاهان نه تنها یک موفقیت شخصی برای دانشگر محسوب میشود، بلکه نقطه عطفی در تاریخ حضور او در این باشگاه به شمار میآید. باشگاه سپاهان نیز به پاس این دستاورد، با انتشار یک پوستر ویژه، این اتفاق مهم را به مدافع با تجربهاش تبریک گفت و از خدمات و تلاشهای او قدردانی کرد.