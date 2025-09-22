پوستر فدراسیون والیبال ایران برای دیدار ایران و صربستان

به گزارش ایلنا، فدراسیون والیبال ایران به مناسبت بازی حساس فردای تیم ملی کشورمان مقابل تیم قدرتمند صربستان در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان، پوستر ویژه‌ای منتشر کرده است.

این پوستر با طراحی چشم‌نواز و رنگ‌بندی هیجان‌انگیز، فضای رقابتی و حساسیت بالای مسابقه را به خوبی نشان می‌دهد و هواداران را برای حمایت از ملی‌پوشان کشورمان تشویق می‌کند.

