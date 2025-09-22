خبرگزاری کار ایران
پوستر فدراسیون والیبال ایران برای دیدار ایران و صربستان

پوستر فدراسیون والیبال ایران برای دیدار ایران و صربستان
کد خبر : 1689920
فدراسیون والیبال ایران برای فردا، یک پوستر ویژه منتشر کرده تا شور و هیجان رقابت حساس تیم ملی مقابل صربستان را به تصویر بکشد.

به گزارش ایلنا،  فدراسیون والیبال ایران به مناسبت بازی حساس فردای تیم ملی کشورمان مقابل تیم قدرتمند صربستان در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان، پوستر ویژه‌ای منتشر کرده است.

پوستر فدراسیون والیبال ایران برای دیدار ایران و صربستان

این پوستر با طراحی چشم‌نواز و رنگ‌بندی هیجان‌انگیز، فضای رقابتی و حساسیت بالای مسابقه را به خوبی نشان می‌دهد و هواداران را برای حمایت از ملی‌پوشان کشورمان تشویق می‌کند. 

انتهای پیام/
