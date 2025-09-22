فوری: بن مالانگو در آستانه انتقال به پرسپولیس

به گزارش ایلنا، پرسپولیس پس از هفته‌ها جست‌وجو برای تقویت خط حمله، حالا به گزینه‌ای جدی رسیده است. بن مالانگو، مهاجم 31 ساله اهل کنگو که سابقه بازی در تیم‌های مطرح آفریقا و خاورمیانه را دارد، به عنوان آخرین گزینه خارجی این باشگاه مطرح شده و احتمال حضورش در تهران برای مذاکرات نهایی و انجام تست‌های پزشکی وجود دارد.

مالانگو سابقه درخشانی در تیم راجا کازابلانکا دارد؛ جایی که با گل‌های خود نقش مهمی در قهرمانی این تیم در جام حذفی ایفا کرد و در ادامه با انتقالی 3.3 میلیون یورویی راهی الشارجه امارات شد. او همچنین تجربه بازی در لیگ ستارگان قطر با پیراهن قطر اس سی را در کارنامه دارد. این مهاجم در 196 بازی طی سه و نیم فصل اخیر موفق به ثبت 72 گل و 17 پاس گل شده و نامش در بین گلزنان شاخص منطقه قرار گرفته است.

مهاجم کنگویی 185 سانتی‌متری در رده ملی هم 19 بازی انجام داده و 5 گل زده که از جمله آنها می‌توان به گل‌های مهم برابر مراکش، مالی و نیجریه اشاره کرد. در کنار کارنامه ورزشی، مالانگو در فعالیت‌های اجتماعی نیز شناخته می‌شود و بخشی از درآمد خود را صرف کمک به کودکان زادگاهش کینشاسا کرده است.

او فصل گذشته به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا مدتی از میادین دور ماند و همین موضوع بحث جدایی‌اش از قطر اس سی را شدت داد. اکنون در حالی که خبرهایی از احتمال بازگشتش به راجا کازابلانکا منتشر شده، پرسپولیس امیدوار است با شرایطی مناسب این بازیکن را جذب کند.

گفته می‌شود باشگاه پرسپولیس از مالانگو دعوت کرده است تا برای مدتی در تهران حضور یابد و پس از انجام تست‌های پزشکی و تمرینات زیر نظر وحید هاشمیان، در صورت تأیید نهایی قراردادش را امضا کند. باید دید آیا این انتقال سرانجام به تحقق خواهد پیوست یا خیر.

