خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوری: بن مالانگو در آستانه انتقال به پرسپولیس

فوری: بن مالانگو در آستانه انتقال به پرسپولیس
کد خبر : 1689919
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پرسپولیس در تلاش است تا با جذب بن مالانگو، مهاجم کنگویی سابق راجا کازابلانکا و الشارجه، پرونده خرید خارجی خود را نهایی کند.

به گزارش ایلنا، پرسپولیس پس از هفته‌ها جست‌وجو برای تقویت خط حمله، حالا به گزینه‌ای جدی رسیده است. بن مالانگو، مهاجم 31 ساله اهل کنگو که سابقه بازی در تیم‌های مطرح آفریقا و خاورمیانه را دارد، به عنوان آخرین گزینه خارجی این باشگاه مطرح شده و احتمال حضورش در تهران برای مذاکرات نهایی و انجام تست‌های پزشکی وجود دارد.

مالانگو سابقه درخشانی در تیم راجا کازابلانکا دارد؛ جایی که با گل‌های خود نقش مهمی در قهرمانی این تیم در جام حذفی ایفا کرد و در ادامه با انتقالی 3.3 میلیون یورویی راهی الشارجه امارات شد. او همچنین تجربه بازی در لیگ ستارگان قطر با پیراهن قطر اس سی را در کارنامه دارد. این مهاجم در 196 بازی طی سه و نیم فصل اخیر موفق به ثبت 72 گل و 17 پاس گل شده و نامش در بین گلزنان شاخص منطقه قرار گرفته است.

مهاجم کنگویی 185 سانتی‌متری در رده ملی هم 19 بازی انجام داده و 5 گل زده که از جمله آنها می‌توان به گل‌های مهم برابر مراکش، مالی و نیجریه اشاره کرد. در کنار کارنامه ورزشی، مالانگو در فعالیت‌های اجتماعی نیز شناخته می‌شود و بخشی از درآمد خود را صرف کمک به کودکان زادگاهش کینشاسا کرده است.

او فصل گذشته به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا مدتی از میادین دور ماند و همین موضوع بحث جدایی‌اش از قطر اس سی را شدت داد. اکنون در حالی که خبرهایی از احتمال بازگشتش به راجا کازابلانکا منتشر شده، پرسپولیس امیدوار است با شرایطی مناسب این بازیکن را جذب کند.

گفته می‌شود باشگاه پرسپولیس از مالانگو دعوت کرده است تا برای مدتی در تهران حضور یابد و پس از انجام تست‌های پزشکی و تمرینات زیر نظر وحید هاشمیان، در صورت تأیید نهایی قراردادش را امضا کند. باید دید آیا این انتقال سرانجام به تحقق خواهد پیوست یا خیر.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی