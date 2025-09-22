نقش کلیدی مشاور هلندی در تعیین سرنوشت ساپینتو

به گزارش ایلنا، با وجود انتقادهای اولیه نسبت به انتصاب کلارنس سیدورف به عنوان مشاور فنی استقلال، مشخص شده است که مدیران باشگاه بیش از تصور روی نظرات او حساب باز می‌کنند. حضور اضطراری سیدورف در تهران، دو روز پس از شکست ۷ بر ۱ استقلال مقابل الوصل، نشان‌دهنده اهمیت دیدگاه‌های این چهره هلندی برای مدیران است.

سیدورف از روز شنبه در تهران حضور دارد و همان روز با مدیران باشگاه درباره شکست تاریخی استقلال جلسه برگزار کرد. او روز یکشنبه نیز در استادیوم شهرقدس شاهد توقف استقلال مقابل پیکان بود تا از نزدیک روند تیم را بررسی کند و نظرات فنی خود را به مدیران منتقل کند.

امروز مشاور هلندی در نشست مهم هیئت مدیره حضور یافت و پس از تصمیم به ادامه فعالیت سرمربی پرتغالی، مامور شد با ساپینتو جلسه‌ای فنی برگزار کند. اگرچه فعلاً سیاست باشگاه حفظ ساپینتو است، اما در صورت عدم کسب نتایج مطلوب، نقش سیدورف در تعیین تکلیف سرمربی تیم بسیار کلیدی خواهد بود.

انتهای پیام/