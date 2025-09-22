خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقش کلیدی مشاور هلندی در تعیین سرنوشت ساپینتو

نقش کلیدی مشاور هلندی در تعیین سرنوشت ساپینتو
کد خبر : 1689914
لینک کوتاه کپی شد.

کلارنس سیدورف با حضور اضطراری در تهران، نقش کلیدی خود در بررسی وضعیت استقلال و تعیین سرنوشت ساپینتو را نشان داد.

به گزارش ایلنا، با وجود انتقادهای اولیه نسبت به انتصاب کلارنس سیدورف به عنوان مشاور فنی استقلال، مشخص شده است که مدیران باشگاه بیش از تصور روی نظرات او حساب باز می‌کنند. حضور اضطراری سیدورف در تهران، دو روز پس از شکست ۷ بر ۱ استقلال مقابل الوصل، نشان‌دهنده اهمیت دیدگاه‌های این چهره هلندی برای مدیران است.

سیدورف از روز شنبه در تهران حضور دارد و همان روز با مدیران باشگاه درباره شکست تاریخی استقلال جلسه برگزار کرد. او روز یکشنبه نیز در استادیوم شهرقدس شاهد توقف استقلال مقابل پیکان بود تا از نزدیک روند تیم را بررسی کند و نظرات فنی خود را به مدیران منتقل کند.

امروز مشاور هلندی در نشست مهم هیئت مدیره حضور یافت و پس از تصمیم به ادامه فعالیت سرمربی پرتغالی، مامور شد با ساپینتو جلسه‌ای فنی برگزار کند. اگرچه فعلاً سیاست باشگاه حفظ ساپینتو است، اما در صورت عدم کسب نتایج مطلوب، نقش سیدورف در تعیین تکلیف سرمربی تیم بسیار کلیدی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی