کاپیتان جهانبخش در آستانه انتقال پرسروصدا
علیرضا جهانبخش پس از جدایی از هیرنفین در دبی مشغول بررسی پیشنهاد جدید فوتبال خود است و مقصد نهایی او به زودی مشخص خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا جهانبخش پس از جدایی از هیرنفین هنوز مقصد نهایی خود را مشخص نکرده است. اگرچه پیش‌تر شایعه شده بود که این هافبک ۳۳ ساله راهی راپید وین و بوندسلیگا اتریش خواهد شد، اما به‌طور ناگهانی مسیرش تغییر کرد.

بر اساس آخرین اخبار، جهانبخش در امارات و در جریان یک تورنمنت، پیشنهاد بازی در الوحده را دریافت کرده و به همین دلیل با برخی لژیونرهای تیم ملی، از جمله سعید عزت‌اللهی، راهی دبی شد تا پیشنهاد را بررسی کند. حضور او در دبی نشان می‌دهد که تقریبا تصمیم خود را برای فصل آینده فوتبالش گرفته است.

با توجه به حضور ژوزه مورایس و بازیکنانی مانند دوشان تادیچ در الوحده، این باشگاه می‌تواند مقصد جذابی برای کاپیتان تیم ملی ایران باشد، هرچند این انتقال به معنای پایان حدود ۱۵ سال حضور جهانبخش در فوتبال اروپا خواهد بود.

