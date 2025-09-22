به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی پس از بررسی تخلفات رخ‌داده در دیدار ملوان، احکام خود را صادر کرد. در جریان این مسابقه، که با اعتراض‌های شدید کادرفنی ملوان همراه بود، مازیار زارع پس از اخراج محمد پاپی، اقدام به قطع سیم دستگاه VAR کرد که با جریمه و محرومیت مواجه شد.

باشگاه ملوان انزلی به دلیل فحاشی تماشاگران و وارد آمدن خسارت به دستگاه VAR، مجموعاً ۱۱۱ میلیون تومان جریمه شد. مازیار زارع به پرداخت ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت (که شش ماه تعلیق دارد) محکوم شد.

سیدعلی حسنی، مربی تیم، به دلیل رفتار غیرورزشی منجر به اخراج، ۲۰ میلیون تومان جریمه شد. همچنین شاهین جلالی، فیزیوتراپ تیم، یک جلسه محرومیت دریافت کرده و ۵۱ میلیون تومان جریمه پرداخت خواهد کرد.

تمام این احکام قابلیت تجدیدنظر دارند و پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجرا خواهند شد.

