کارنامه درخشان شمسایی روی نیمکت تیم ملی فوتسال
تیم ملی فوتسال ایران با سرمربیگری وحید شمسایی روزهای درخشانی را سپری میکند؛ روزهایی که آمار و نتایج آن، تصویری تازه از اقتدار فوتسال ایران ارائه میدهد.
به گزارش ایلنا، سه سال و پنج ماه است که وحید شمسایی سکان هدایت تیم ملی فوتسال ایران را در دست دارد؛ دورانی که نهتنها با قهرمانی در تورنمنتهای معتبر و فتح آسیا همراه بوده، بلکه آمار دفاعی و هجومی تیم نیز چشمگیر است. شاگردان او امروز با پیروزی پرگل مقابل امارات، صعود به جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ را قطعی کردند و در عین حال برای سیزدهمین بار در ۵۲ مسابقه اخیر موفق به ثبت کلینشیت شدند.
شمسایی نخستین تجربهاش روی نیمکت تیم ملی را با برد ۱۷ گله و کلینشیت برابر مالدیو آغاز کرد و تاکنون مقابل تیمهایی چون ژاپن، تایلند، عربستان و کویت نیز توانسته بدون دریافت گل به برتری برسد. او در مجموع با ۴۱ پیروزی، یک تساوی و ۱۰ شکست کارنامهای مثبت از خود برجای گذاشته است؛ شکستی که بیشتر مقابل غولهای فوتسال جهان همچون برزیل، مراکش و روسیه رقم خورده است.
در شرایطی که فوتسال به بازیهای پرگل شهرت دارد، تیم ملی تحت هدایت شمسایی همانقدر که در خط حمله قدرتمند ظاهر شده، در بسته نگه داشتن دروازه نیز عملکردی مثالزدنی داشته است. بهویژه در چهار دیدار اخیر که تنها دو بار دروازهاش باز شد و سه بار با کلینشیت زمین را ترک کرد.