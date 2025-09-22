توضیح باشگاه استقلال در مورد دعوت بازیکنان به کمیته انضباطی
باشگاه استقلال در مورد جلسه با برخی بازیکنان اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی باشگاه استقلال درباره جلسه امروز در باشگاه با حضور برخی از بازیکنان توضیحاتی را ارائه کرد.
این باشگاه نوشت: "ظهر امروز هفت نفر از اعضای تیم فوتبال استقلال به منظور ارائه توضیحات در خصوص برخی مسائل انضباطی، به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شدند. این اقدام در راستای بررسی دقیق موضوعات پیشآمده و رسیدگی به موارد مرتبط با انضباط تیمی صورت گرفته است. کمیته انضباطی پس از استماع توضیحات افراد دعوتشده، تصمیمات لازم را اتخاذ و نتایج را متعاقباً اعلام خواهد کرد."
رامین رضاییان و عارف اقاسی از جمله مورد بحثترین بازیکنان دعوت شده به کمیته انضباطی باشگاه استقلال بودند. آبیها بعد از شکست تحقیرآمیز برابر الوصل و تساوی برابر پیکان روزهای پرتنشی را سپری میکنند.