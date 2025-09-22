شوک بزرگ به بارسلونا با مصدومیت جدی دو ستاره

به گزارش ایلنا، بارسلونا روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گاوی، هافبک ملی‌پوش خود، به دلیل مشکل مینیسک زانوی راست نیاز به عمل جراحی جزئی دارد. بر اساس گزارش‌ها، این بازیکن حداقل تا ماه نوامبر قادر به همراهی تیم نخواهد بود.

گاوی که فصل گذشته نیز از ناحیه رباط صلیبی همین زانو آسیب دیده بود، از ماه آگوست تاکنون برای بارسا به میدان نرفته است. باشگاه ابتدا امیدوار بود با درمان محافظه‌کارانه از عمل جراحی جلوگیری کند، اما در نهایت تصمیم به انجام آرتروسکوپی گرفته شد.

در بیانیه بارسلونا آمده است: «گاوی پس از پایان دوره درمانی برای مصدومیت مینیسک داخلی زانوی راست خود، تحت تست‌های ورزشی جدی قرار گرفت. نتیجه بررسی‌ها این بود که برای تضمین بهترین روند بهبودی، روز سه‌شنبه تحت آرتروسکوپی توسط دکتر خوان کارلس مونیاو و تحت نظارت کادر پزشکی باشگاه قرار خواهد گرفت.»

از سوی دیگر، فرمین لوپز نیز در جریان پیروزی سه بر صفر مقابل ختافه دچار مصدومیت عضلانی شد. باشگاه اعلام کرد این هافبک جوان از ناحیه عضله ایلیوپسواس پای چپ آسیب دیده و حدود سه هفته قادر به همراهی تیم نخواهد بود.

او بازی مقابل اوویدو در روز پنجشنبه، دیدار با رئال سوسیه‌داد در یکشنبه آینده و همچنین مسابقه حساس لیگ قهرمانان برابر پاری‌سن‌ژرمن را از دست خواهد داد.

در همین حال، خبرهای امیدوارکننده‌ای نیز برای بارسلونا وجود دارد؛ آلخاندرو بالده به پایان دوران نقاهت مصدومیت همسترینگ نزدیک شده و لامین یامال نیز پس از سه بازی غیبت، در آستانه بازگشت به میادین قرار دارد.

