اسامی ۲۰ بازیکن گروه ششم انتخابی تیم ملی نوجوانان

به گزارش ایلنا، اسامی گروه ششم بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان به شرح زیر اعلام شد:

یاسین کرمی و دانیال کاظمی(سپاهان) ارشیا فاریابی(پیکان) امیرحسین مهدوی، امیرمحمد زارعی و ابوالفضل عافیتی(کیا) امیر سام عباسی و آرمین نورانی(کوهسار) آیدین مرادی(شاهین) امیرعلی هاشمی(ایرانمهر) مهزیار الماسی(فولاد خوزستان) آیدین خواجوی(فولاد خراسان رضوی) امیرعلی جعفری(رابیا مشهد) مهدی شاه حسینی(آبی‌پوشان گرمسار) پویا آذرفر(پرسپولیس جنوب) طاها مختاری(شاهین بهمئی) یاسین میرزایی(شهروند جوان نور) آریا احمدی(پاسارگاد نور) علی قربانی‌فر(درودگر گنبد) آیدین قزل جایی(استیل البرز آق قلا)

اردوی گروه ششم نیز مانند گروه پنجم در روزهای اول تا سوم و در زمان‌هایی متفاوت از گروه قبلی انجام خواهد شد.

این بازیکنان مانند نفرات گروه پنجم باید ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه اول مهر خود را به کادرفنی تیم ملی در مرکز ملی فوتبال معرفی کنند.

