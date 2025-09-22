وینیسیوس به پنج سال قبل برگشت

به گزارش ایلنا، ستاره برزیلی حالا شرایطی متفاوت را تجربه می‌کند. او در شش بازی نخست فصل تنها چهار بار در ترکیب اصلی و دو بار به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفته است. در حالیکه تا همین فصل قبل جزو بازیکنان غیرقابل تغییر رئال محسوب می‌شد، ژابی آلونسو او را از جمع بازیکنانی مانند امباپه، شوامنی، میلیتائو، والورده، کورتوا و کارراس کنار زده و دیگر جایگاه مطمئن گذشته را در اختیار ندارد.

نشانه این تغییر زمانی مشخص شد که در دیدار برابر اسپانیول، آلونسو در وقت استراحت به وینیسیوس اعلام کرد تعویض می‌شود. واکنش ستاره برزیلی نشان داد انتظار چنین تصمیمی را نداشت و نارضایتی خود را آشکارا بروز داد، هرچند سرمربی تلاش کرد موضوع را کم‌اهمیت جلوه دهد. واقعیت این است که دقایق بازی او نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته است. او در فصل جاری تنها ۳۴۹ دقیقه از ۵۴۰ دقیقه ممکن را بازی کرده، معادل ۶۵ درصد. این آمار مشابه فصل ۲۱-۲۰۲۰ است که وینیسیوس هنوز به ستاره‌ای تثبیت‌شده در مادرید تبدیل نشده بود.

مقایسه با فصل‌های گذشته نشان‌دهنده افت آشکار است. در فصل ۲۴-۲۰۲۳، وینیسیوس در شش بازی نخست ۵۲۶ دقیقه از ۵۴۰ دقیقه ممکن را بازی کرده بود (۹۷ درصد). حتی در فصل ۲۳-۲۰۲۲ که مصدومیت اولیه او باعث کاهش دقایق شد، باز هم ۳۷۳ دقیقه در همین مقطع به میدان رفت. در فصل ۲۲-۲۰۲۱، با وجود چهار بازی در ترکیب اصلی و دو تعویضی، بیش از ۴۰۰ دقیقه فرصت بازی داشت. اما اکنون او باید به آمار ضعیف‌تر پنج سال قبل برگردد؛ فصلی که هنوز دوران اوجش آغاز نشده بود.

این ارقام نشان می‌دهد وینیسیوس، برخلاف فصل‌های اخیر که در قلب پروژه رئال قرار داشت، در ابتدای فصل جدید با چالشی جدی برای حفظ جایگاهش روبه‌رو شده است.

