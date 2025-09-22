به گزارش ایلنا، مراسم توپ طلای ۲۰۲۵ دوشنبه شب در تئاتر شاتله پاریس برگزار می‌شود و لامین یامال تنها چهره‌ای است که می‌تواند مانع از یک‌دست شدن جوایز توسط پاری‌سن‌ژرمن شود. قهرمان اروپا در آستانه درو کردن اکثر عناوین فردی قرار دارد اما هنوز مشخص نیست که دمبله، ستاره اصلی این فصل، نهایتاً به عنوان بهترین بازیکن سال انتخاب خواهد شد یا خیر. برگزارکنندگان مراسم همچون سال گذشته، نام برنده را تا دقایق پایانی مخفی نگه خواهند داشت تا حاشیه‌های مشابه ماجرای وینیسیوس و رودری در ۲۰۲۴ تکرار نشود.

فرانسه در تلاش است تا دمبله را پس از فصلی درخشان به عنوان برنده معرفی کند. با این حال، خطر بزرگ برای او از درون تیم خود پاریس است، چرا که حضور هشت نامزد دیگر از همین باشگاه می‌تواند بخشی از آرا را از دمبله بگیرد. با وجود این، پاری‌سن‌ژرمن تأکید کرده هیچ‌گونه فشاری برای تعیین نتیجه وارد نکرده و منتظر اعلام رسمی برنده است.

سلطه پاریسی‌ها تنها به جایزه توپ طلا محدود نمی‌شود. دوناروما یکی از گزینه‌های اصلی جایزه بهترین دروازه‌بان است، دوئه برای عنوان بهترین بازیکن جوان رقابت می‌کند و لوئیس انریکه نیز شانس نخست عنوان بهترین مربی محسوب می‌شود. افزون بر این، اشرف حکیمی، ویتینیا و فابین روئیز نیز در جمع نامزدهای تیم منتخب سال حضور دارند. در همین حال، دیدار حساس پاری‌سن‌ژرمن و مارسی که به دلیل طوفان لغو شد، دقیقاً هم‌زمان با برگزاری مراسم برگزار خواهد شد و تنها دمبله، دوئه و ژوائو نوس که مصدوم هستند به همراه دوناروما در پاریس حضور خواهند داشت.

در بخش زنان نیز فوتبال اسپانیا حضور پررنگی دارد. شش بازیکن اسپانیایی شامل آیتانا بونماتی، الکسیا پوتیاس، استر گونزالس، پاتری گیخارّو، کلودیا پینا و ماریونا کالدنتی در میان ۳۰ نامزد توپ طلا قرار دارند؛ حضوری که تکرار رکورد سال ۲۰۲۳ است و نشان از درخشش مداوم فوتبال زنان اسپانیا در بالاترین سطح رقابت‌ها دارد.

انتهای پیام/