اعتراض تند مدیرعامل پیکان به اشتباهات داوری
نقی نائیجی با اشاره به اشتباهات متوالی داوری در چهار هفته ابتدایی لیگ برتر، این تصمیمات را عامل از دست رفتن چند پیروزی این تیم دانست و خواستار قضاوت عادلانه برای همه تیمها شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه پیکان، تیم فوتبال پیکان در چهار هفته ابتدایی لیگ برتر نمایشهای مطلوبی داشته و با کسب ۶ امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفته است. با این حال، مدیران این باشگاه معتقدند که اشتباهات داوری مانع از کسب نتایج بهتر خودروسازان شده است.
نقی نائیجی، مدیرعامل باشگاه پیکان در این خصوص گفت:«غبطه میخوریم که فوتبال روان و زیبایی که تیم جوان پیکان در هفتههای اخیر ارائه کرده، با اشتباهات واضح داوری همراه شده و نتیجه مطلوب برای ما رقم نخورده است. متأسفانه در چهار هفته ابتدایی لیگ، اتفاقات داوری کاملاً علیه ما بوده و دستکم دو برد ما با تساوی عوض شده است.»
او با اشاره به محرومیت سعید دقیقی در هفتههای ابتدایی و اشتباهات داوری مقابل شمسآذر و استقلال افزود:«ما حتی پس از بازی با شمسآذر بهصورت رسمی با فدراسیون فوتبال مکاتبه کردیم و خواستار رسیدگی شدیم، اما نه تنها ترتیب اثری داده نشد، بلکه مقابل استقلال هم همه دیدند تصمیمات غیرقابل باور چگونه مانع پیروزی پیکان شد.»
مدیرعامل پیکان با انتقاد از نگاه تبعیضآمیز برخی مسئولان فوتبال عنوان کرد:«به نظر میرسد برخی افراد در بدنه فوتبال چندان تمایلی ندارند باشگاههایی مثل پیکان، که شاید هوادار کمتری دارند، بتوانند در جمع مدعیان قرار بگیرند. تیم ما با بضاعت محدود و ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه نمایشهای قابل قبولی داشته و حتی مورد تحسین کارشناسان قرار گرفته است، اما گویا عدهای از این موضوع خوشحال نیستند.»
نائیجی در عین حال تأکید کرد:«همواره از داوران دفاع کردهام و میدانم این قشر سختکوش مظلومترین افراد فوتبال هستند، اما انتظار داریم همان دقتی که برای تیمهای بزرگ صرف میشود، برای پیکان هم رعایت شود. وقتی چندین بازی متوالی داوری علیه ماست و کمیته داوران هیچکدام از این اشتباهات را نمیپذیرد، نه به فوتبال کمک میکند و نه عدالت را برقرار.»
او در پایان خاطرنشان کرد:«باشگاه پیکان فقط یک تیم فوتبال ۵۰ نفره نیست؛ خانوادهای چند دههزار نفری است که چشم کارمندان ایرانخودرو، پرسنل باشگاه و هواداران تازهملحقشده به موفقیت آن است. ادامه اشتباهات داوری جز دلسردی نتیجهای ندارد و امیدواریم مسئولان کمیته داوران با بررسی همه صحنههای مشکوک، عدالت را برای همه تیمها برقرار کنند.»