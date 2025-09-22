شروع تلخ مراسم توپ طلا برای پاریسنژرمن
همزمانی برگزاری مراسم توپ طلا با دربی حساس مقابل مارسی، فضای فوتبال فرانسه را تحت تأثیر قرار داده و حضور ستارههای پاریسنژرمن در این رویداد را محدود کرده است.
به گزارش ایلنا، فوتبال فرانسه با تصمیمی جنجالی، مراسم توپ طلا را همزمان با دیدار مارسی و پاریسنژرمن برگزار میکند؛ مسابقهای که به دلیل طوفان در جنوب شرقی فرانسه به امروز ساعت ۲۰ موکول شد. این در حالی است که مراسم توپ طلا رأس ساعت ۲۱ در تئاتر شاتله پاریس آغاز خواهد شد. طبق مقررات لیگ فرانسه، دیدارهای لغوشده باید روز بعد برگزار شوند اما این همزمانی، شور و حال فوتبال فرانسه را تحت تأثیر قرار داده است.
در شرایطی که رقابت بین لامین یامال و عثمان دمبله برای کسب عنوان بهترین بازیکن جهان ادامه دارد، روشن است که مراسم امسال بهنوعی سلطه یک باشگاه فرانسوی را به نمایش خواهد گذاشت. پاریسنژرمن تقریباً همه جوایز را درو خواهد کرد اما تمام ستارههایش در پاریس حضور ندارند. تنها دمبله، دوئه و ژوائو نوس به دلیل مصدومیت به مراسم میرسند و جانلوئیجی دوناروما نیز که شانس اصلی کسب جایزه یاشین است و حالا در منچسترسیتی بازی میکند. سایر بازیکنان پاریسی در ورزشگاه ولودروم به میدان میروند.
روز گذشته برای پاریسنژرمن کاملاً پرتنش بود. آنها صبح به مارسی سفر کردند تا در اردو بمانند اما بعدازظهر اعلام شد که به دلایل امنیتی به پاریس بازمیگردند. امروز دوباره باید به مارسی سفر کنند و این رفتوآمدها، برنامه تیم را بههم ریخته است. لیگ یک فرانسه که مدتها تلاش داشته تصویر حرفهایتری از خود ارائه دهد، حالا با این تصمیم مورد انتقاد قرار گرفته است.
در طرف مقابل، پاریسنژرمن واکنش شدیدی نشان نداده و حتی ترجیح داده بازی زودتر برگزار شود تا لوئیس انریکه و سایر نامزدهای توپ طلا مانند خویچا کواراتسخلیا، اشرف حکیمی و نونو مندس فرصت حضور در مراسم را داشته باشند. با این حال، غیبت احتمالی دمبله در پاریس برای برخی بدبینها نشانهای است که شانس پیروزی لامین یامال را تقویت میکند.
از سوی دیگر، مراسم توپ طلا امسال یکی از چهرههای اصلی خود یعنی کیلیان امباپه را نیز از دست میدهد. مهاجم رئال مادرید هفته گذشته اعلام کرد که در مراسم حاضر نخواهد شد و از مادرید، به حمایت از دوستش دمبله بسنده میکند. دو نامزد دیگر رئال مادرید یعنی وینیسیوس جونیور و جود بلینگام نیز قرار نیست در پاریس حاضر شوند.