پدیده ۱۱ ساله به رئال مادرید پیوست
باشگاه رئال مادرید با جذب موسی بالا ترائوره، بازیکن جوان اهل باماکو، توجهها را به دلیل فیزیک غیرمعمول این استعداد نوظهور جلب کرده است.
به گزارش ایلنا، تیم بسکتبال رئال مادرید هافبک مالیایی موسی بالا ترائوره را به جمع بازیکنان پایه خود اضافه کرده است. این بازیکن متولد باماکو که در ۲۴ اکتبر ۱۲ ساله خواهد شد، به تیم زیر ۱۴ سال A باشگاه ملحق شده و قرار است در این رده سنی به میدان برود.
آنچه بیش از هر چیز در مورد ترائوره توجهبرانگیز است، ویژگیهای فیزیکی اوست که شباهت زیادی به بازیکنان حرفهای دارد و با همتیمیهایش در این مقطع سنی تفاوت قابلتوجهی دارد. پروفایل این بازیکن هماکنون روی وبسایت رسمی باشگاه منتشر شده و مقایسه او با سایر همسنوسالهایش شگفتیبرانگیز است.
بزرگترین رویداد فصل برای تیم او، مینیکوپا اندسا خواهد بود که طبق سنت هر ساله در ماه فوریه و همزمان با کوپا دلری برگزار میشود. این تورنمنت سالهاست به عنوان یکی از معتبرترین رقابتهای بسکتبال پایه شناخته میشود و باشگاههایی مانند رئال مادرید و بارسلونا معمولاً با جذب استعدادهای آفریقایی بلندقد به دنبال کسب عنوان قهرمانی هستند.
بارسلونا پیشتر با محمد دابونه که در ۱۳ سالگی برای تیم اصلی به میدان رفت و رئال مادرید با محمدو لاندوره اثر بزرگی در این رقابتها گذاشته بودند. حالا انتظار میرود موسی بالا ترائوره نیز در نسخه سال آینده این رقابتها که در والنسیا برگزار میشود، برای تیم سفیدپوشان به میدان برود.