فوری: رامین رضاییان محروم شد
رامین رضاییان به دلیل اتفاقات بازی استقلال خوزستان با جریمه و محرومیت از سوی کمیته انضباطی مواجه شد.
به گزارش ایلنا، حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات جنجالی دیدار استقلال و استقلال خوزستان صادر شد و بر این اساس، رامین رضاییان از حضور در یک مسابقه رسمی تیمش محروم شد و یک جلسه دیگر نیز بهصورت تعلیقی تا پایان فصل برای او در نظر گرفته شد. علاوه بر این، این بازیکن باید ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند.
ماجرا به ثانیههای پایانی بازی مقابل استقلال خوزستان بازمیگردد؛ جایی که امید افشین، دروازهبان حریف برای اتلاف وقت روی زمین افتاد و رضاییان تلاش کرد او را بلند کند. این اقدام منجر به درگیری با ابوالفضل سلیمانی شد و تصاویر تلویزیونی نشان میداد که مدافع استقلال ضربهای به صورت بازیکن خوزستانی زده است. هرچند باشگاه استقلال مدعی بود ابتدا سلیمانی ضربهای وارد کرده، اما کمیته انضباطی در نهایت این مدافع باتجربه را مقصر شناخت.
طبق ماده ۵۴ آییننامه انضباطی، رضاییان به دلیل بدرفتاری با بازیکن حریف مجازات شد. بر همین اساس، دیدار هفته پنجم مقابل شمس آذر قزوین را از دست خواهد داد و یک جلسه دیگر نیز به حالت تعلیقی برای او لحاظ شده است.
در همین پرونده، کمیته انضباطی باشگاه استقلال را نیز به پرداخت ۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. دلیل این جریمه، پرتاب لیزر توسط تماشاگران و توهین به داور مسابقه عنوان شده است.
استقلال در شرایطی با این محرومیتها روبهرو شده که نتایج پرنوسانی در هفتههای اخیر داشته و غیبت رضاییان در بازی روز جمعه مقابل شمس آذر میتواند دردسر تازهای برای این تیم ایجاد کند.