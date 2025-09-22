خبرگزاری کار ایران
مقدماتی جام‌ملت های فوتسال آسیا ۲۰۲۶: ایران 10- 0 امارات
تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار خود با نمایشی چشم‌نواز امارات را شکست داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی ایران که نخستین بازی خود را در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا با پیروزی 12-0 مقابل بنگلادش پشت سر گذاشته بودند در دومین دیدار نیز موفق شدند با نتیجه 10-0 امارات را از شکست دهند.

وحید شمسایی در دومین دیدار این مسابقات مهدی رستمی‌ها، امیرحسین غلامی، محمدحسین بازیار، بهروز عظیمی و مسعود یوسف را به عنوان بازیکنان شروع کننده دیدار با بنگلادش به زمین فرستاد.

تیم ملی در این دیدار با دو تغییر نسبت به بازی اول مسابقه را آغاز خواهد کرد. مسعود یوسف به جای مهدی کریمی و بهروز عظیمی به جای حسین طیبی بازی را شروع کرد. شمسایی در این دیدار فرصت بیشتری را به بازیکنان جوان داد تا آنها دقایق طولانی‌تری از بازی را درون زمین باشند.

امارات که با مربی صاحب‌نام خود کاکائو در پی حفظ امیدش برای صعود به مرحله دوم مسابقات بود بازی قدرتی را در دستور کار خود قرار داد، اما شاگردان شمسایی با انجام یک بازی روان، هماهنگ و مقتدر توانستند حریف را از پیش رو بردارند.

بهروز عظیمی، حسین طیبی، مهدی کریمی، مسعود یوسف (2 بار)، امیرحسین دهقانی و علی خلیلوند توانستند در نیمه اول 7 بار دروازه امارات را باز کنند.

در نیمه دوم امارات رو به پاورپلی آورد ولی باز هم این ایران بود که با یک بازی تاکتیکی حریف را مقهوم قدرت خود کرد. ایران در این نیمه با گل‌های بهروز عظیمی، مسعود یوسف و مهدی رستمی‌ها توانست حریف را دو رقمی کند.

تیم ملی فوتسال ایران که با این دو پیروزی صعود خود را به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2026 اندونزی نهایی کرده است روز چهارشنبه در سومین دیدار به مصاف مالزی میزبان می‌رود.

