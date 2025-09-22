احضار رضاییان و آقاسی به کمیته انضباطی استقلال

به گزارش ایلنا، روزهای پرحاشیه استقلال همچنان ادامه دارد و پس از نتایج ضعیف هفته‌های اخیر، حالا نوبت به واکنش‌های انضباطی رسیده است. در تازه‌ترین تصمیم، رامین رضاییان و عارف آقاسی، دو مدافع مطرح این تیم به کمیته انضباطی باشگاه احضار شده‌اند.

ماجرا از شکست سنگین مقابل الوصل آغاز شد؛ دیداری که آبی‌ها را وارد بحرانی جدی کرد. پس از این مسابقه، آرمین سهرابیان و عارف آقاسی در فرودگاه مصاحبه‌هایی انجام دادند که به زعم بسیاری، زمان و محتوای مناسبی نداشت. همین موضوع باعث شد سهرابیان از ترکیب دیدار بعدی کنار گذاشته شود و در اختیار کمیته انضباطی قرار گیرد.

عارف آقاسی نیز در دیدار برابر پیکان روز خوبی نداشت و دو اشتباه فردی او منجر به گل‌های حریف شد. هواداران که به شدت از عملکرد او ناراضی بودند، علیه این بازیکن شعار دادند و خود آقاسی نیز پس از بازی از تصمیمش برای جدایی سخن گفت. همین اظهارات در کنار مصاحبه جنجالی فرودگاه، او را در معرض رسیدگی کمیته انضباطی قرار داده است.

از سوی دیگر، رامین رضاییان نیز به دلیل درگیری با بازیکن استقلال خوزستان و دریافت کارت قرمز مستقیم، یک جلسه محروم شد و بازی مقابل پیکان را از دست داد. حالا او نیز باید در جلسه کمیته انضباطی حاضر شود و درباره اتفاقات رخ‌داده توضیح دهد.

زمان برگزاری این جلسه هنوز مشخص نشده، اما بدون تردید تصمیمات کمیته انضباطی می‌تواند سرنوشت این دو بازیکن را تحت تاثیر قرار دهد. استقلال در حالی به دنبال بازگشت به روزهای خوب است که حواشی درون‌تیمی و تصمیمات انضباطی بیش از هر زمان دیگری فضای این تیم را تحت فشار قرار داده است.

انتهای پیام/