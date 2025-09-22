سرخیو بوسکتس در پایان فصل از فوتبال خداحافظی میکند
هافبک باتجربه اسپانیایی و یار همیشگی لیونل مسی در اینتر میامی تصمیم گرفته در پایان فصل جاری لیگ آمریکا کفشهایش را بیاویزد و به دوران پرافتخار خود پایان دهد.
به گزارش ایلنا، سرخیو بوسکتس، ستاره ۳۷ ساله اینتر میامی، قصد دارد در پایان قراردادش و پس از اتمام فصل ۲۰۲۵ لیگ MLS از فوتبال خداحافظی کند. ناتچو گارسیا، خبرنگار رادیو کوپه، خبر داده که این تصمیم قطعی شده و اعلام رسمی آن نیز بهزودی انجام خواهد شد. بوسکتس پیشتر نیز تأکید کرده بود که بیش از هر زمان دیگری به پایان دوران حرفهای خود نزدیک است.
هافبک اسبق بارسلونا در طول دوران حرفهایاش ۳۲ جام قهرمانی با آبیاناریها به دست آورد و ۱۴۳ بار پیراهن تیم ملی اسپانیا را بر تن کرد. او که از محصولات آکادمی لاماسیا است، از سال ۲۰۰۸ زیر نظر پپ گواردیولا وارد ترکیب اصلی بارسا شد و با ۷۲۲ بازی، سومین بازیکن پرحضور تاریخ باشگاه محسوب میشود. سبک بازی او مترادف با تیکیتاکای بارسلونا بود و در این مدت ۹ قهرمانی لالیگا و سه لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.
بوسکتس دو سال پیش همراه با لیونل مسی و جوردی آلبا راهی اینتر میامی شد و ستون اصلی پروژه بارساییهای سابق در آمریکا را تشکیل داد. جدایی او قطعاً خلأ بزرگی برای تیم ایجاد خواهد کرد، هرچند تمدید قرارداد احتمالی مسی میتواند بخشی از ثبات را برای تیم حفظ کند. رسانههای اسپانیایی گزارش دادهاند که بوسکتس احتمالاً پس از خداحافظی به بارسلونا بازخواهد گشت تا در سمت مربیگری یا سفیر باشگاه به کار ادامه دهد.
بوسکتس امیدوار است در آخرین فصل حضورش با اینتر میامی بتواند نخستین قهرمانی این تیم در MLS کاپ را جشن بگیرد. شاگردان خاویر ماسکرانو هماکنون در رده پنجم کنفرانس شرق قرار دارند و آخرین دیدارشان را با برتری ۳ بر ۲ مقابل دیسی یونایتد و درخشش مسی به پایان رساندند.