رفیعی به دنبال بازگشت به ترکیب اصلی پرسپولیس

به گزارش ایلنا، سروش رفیعی که در سه هفته اخیر از ترکیب اصلی پرسپولیس دور مانده، در دیدار مقابل چادرملو هم از روی نیمکت وارد زمین شد. او در نیمه دوم به جای امید عالیشاه به میدان آمد و با در دست گرفتن بازوبند کاپیتانی، وظیفه هدایت تیم در دقایق پایانی را بر عهده گرفت.

رفیعی در حدود نیم‌ساعت حضورش در زمین عملکرد منسجمی داشت و با دوندگی و پرس مداوم در میانه میدان توانست نظم تیمی پرسپولیس را حفظ کند. او با چند پاس سریع و کوتاه سعی کرد ریتم بازی را تندتر کند، اما نقش عقب‌تری که در سیستم وحید هاشمیان برایش تعریف شده، فرصت‌های او برای گلسازی را محدود کرده است. همین موضوع باعث شده تا بخشی از هواداران انتظار بیشتری از او در زمینه خلق موقعیت داشته باشند.

با این حال، تجربه و توانایی‌های فنی رفیعی همچنان یک سرمایه مهم برای پرسپولیس محسوب می‌شود. او در صورت حضور در ترکیب اصلی می‌تواند گزینه‌ای تاثیرگذار باشد، چه در نقش هافبک میانی و چه در پست دفاعی کنار مارکو باکیچ. حال باید دید کادر فنی در هفته‌های آینده چه تصمیمی برای این هافبک باتجربه خواهد گرفت.

انتهای پیام/