هشدار اسطوره رئال به وینیسیوس: احترام تیمت را نگه دار!

به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور پس از تعویض در جریان پیروزی ۲ بر صفر رئال مادرید مقابل اسپانیول خشمگین شد و همین مسئله واکنش خورخه والدانو را در برنامه «فوتبال در مووی‌استار پلاس» به همراه داشت. ستاره سابق آرژانتینی که بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷ برای رئال مادرید بازی می‌کرد و در دهه ۹۰ میلادی هدایت این تیم را بر عهده داشت، در تحلیل خود گفت: «وینیسیوس دیگر مثل گذشته از دنیا عصبانی نیست، او حالا از مربی‌اش عصبانی است. در حالیکه رئال مادرید همیشه باشگاه را بالاتر از بازیکن قرار داده است.»

والدانو با مقایسه آلونسو و آنچلوتی افزود: «دیگر شرایط مثل قبل نیست. وینیسیوس باید ابتدا سطح بازی خود را ارتقا دهد و سپس مربی‌اش را قانع کند. این رفتارها در ملأعام سالم نیستند و می‌توانند به ضرر خود بازیکن تمام شوند. او باید محتاط‌تر باشد، زیرا چنین حرکاتی بی‌احترامی به هم‌تیمی‌ای است که قرار است وارد زمین شود.»

او همچنین یادآور شد که رئال مادرید بارها از وینیسیوس دفاع کرده است: «این باشگاه حتی در سخت‌ترین شرایط بین وینیسیوس و دنیا، جانب او را گرفت. اما حالا که خشم او متوجه مربی‌اش شده، او باید بیشتر مراقب باشد. چون در تاریخ رئال، همواره باشگاه بالاتر از بازیکن بوده است.»

والدانو در پایان تأکید کرد: «مطمئنم وینیسیوس انسان فوق‌العاده‌ای است اما بازیکنان باید بدانند که زیر نظر دوربین‌ها هستند. کوچک‌ترین حرکت می‌تواند به یک بحران غیرضروری در تیم تبدیل شود. او باید تمرکز خود را روی همان کلاسی بگذارد که باعث شد سال گذشته در توپ طلا به عنوان بازیکن دوم جهان انتخاب شود.»

