قهرمانی جهانی شیرین است اما نگاه المپیکی نداریم
پیشکسوت کشتی: چرا استقلال در آسیا هفت گل خورد؟
منصور برزگر، پیشکسوت کشتی ایران، پس از قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهان از عملکرد ملیپوشان تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، برزگر در گفتوگویی مفصل پس از قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای جهانی، نگاه خود به عملکرد ملیپوشان، چرایی فاصله گرفتن ایران از قهرمانیهای المپیکی و همچنین وضعیت فوتبال و هزینههای آن را بیان کرد. او از ستارههایی چون رحمان عموزاد و کامران قاسمپور یاد کرد و بر ضرورت مدیریت علمی و نگاه المپیکی در ورزش ایران تأکید داشت.
برزگر ابتدا با تبریک به مردم گفت: «این قهرمانی برای مردم بود تا چند روزی خوشحال شوند. باید از فدراسیون هم تشکر کرد که زحمت زیادی کشید. من همه کشتیها را دیدم، رحمان فوقالعاده کار کرد و شکست المپیکیاش را جبران کرد. کامران هم عالی بود اما به خاطر سختی وزن کم کردن بدنش خالی کرد.»
او با اشاره به روند قهرمانیهای ایران بعد از المپیک توضیح داد: «ما هیچوقت المپیکی فکر نکردیم. در دنیا مدیر بعد از المپیک انتخاب میشود و چهار سال فرصت دارد تا برنامهریزی کند، اما در ایران با تغییر دولت همه چیز تغییر میکند. همین نگاه مقطعی است که باعث میشود ما بعد از المپیک قهرمان جهان شویم. مطمئنم آمریکاییها کشتی ما را دقیق آنالیز کردهاند و میدانند چه کسی به المپیک میرسد.»
برزگر افزود: «باید کارشناس و کاربلد بالای سر تیم باشد. تنها رنج کشیدن کافی نیست، تحقیق و برنامه لازم است. روسیه مشکلات ویزایی داشت، ژاپن و آمریکا هم شرایط متفاوتی در المپیک دارند. آنها سرمایه و توان اصلی را برای المپیک میگذارند و نتیجه میگیرند.»
او درباره فوتبال گفت: «من مخالف فوتبال نیستم و دوستان زیادی دارم. اما پول باید درست هزینه شود. این همه پول به فوتبال آمده اما خروجیاش چیست؟ همین چند روز پیش استقلال هفت گل از یک تیم اماراتی خورد. مافیا و دلالی فوتبال را نابود کرده است. در حالیکه چین و آمریکا فوتبال بزرگی ندارند اما در المپیک همیشه اول هستند چون سرمایهگذاریشان روی ورزش درست است.»
برزگر از خاطرات گذشته هم گفت: «سال ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ پاداش گرفتم و با آن یک خانه ویلایی خریدم. الان چهار میلیارد پاداش جهانی برای یک کشتیگیر طلایی چیز زیادی نیست. پول باید عادلانه و به موقع داده شود نه اینکه همه چیز برای ماههای قبل از المپیک بماند.»
این قهرمان سابق در پایان درباره آینده کشتی ایران گفت: «کشتی همیشه در المپیکها مدال گرفته است، مدالها کم و زیاد میشوند اما حضور کشتی قطعی است. اگر نگاه المپیکی داشته باشیم و مدیریت درست باشد، میتوانیم در المپیکهای بعدی هم بدرخشیم.»