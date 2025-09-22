به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، مراسم توپ طلای ۲۰۲۵ دوشنبه شب در تئاتر دو شاتله پاریس برگزار می‌شود و نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به عثمان دمبله، ستاره پاری‌سن‌ژرمن، دوخته شده است. با این حال لامین یامال پدیده بارسلونا به عنوان تنها چهره‌ای مطرح است که می‌تواند شانس بالای فرانسوی‌ها برای فتح این جایزه را تهدید کند.

فصل درخشان پاری‌سن‌ژرمن باعث شده این باشگاه مدعی اصلی بیشتر جوایز باشد اما هنوز مشخص نیست دمبله موفق به کسب جایزه بهترین بازیکن خواهد شد یا خیر. برگزارکنندگان برای جلوگیری از جنجال مشابه سال گذشته با رئال مادرید، برنده را تا دقایق پایانی مراسم فاش نخواهند کرد. در آن مقطع، لو رفتن نام رودری باعث شد رئالی‌ها به رغم برنامه قبلی سفر، در مراسم حاضر نشوند.

فرانسه امیدوار است دمبله با آمار و عناوینش تاج‌گذاری کند، هرچند حضور هشت نامزد دیگر از همین تیم ممکن است بخشی از آرا را از او دور کند. با این حال پاری‌سن‌ژرمن تأکید دارد هیچ‌گونه فشار بیرونی وارد نکرده و منتظر اعلام رسمی خواهد ماند. در کنار توپ طلا، نمایندگان پاریسی‌ها شانس بالایی در دیگر جوایز دارند؛ دوناروما برای بهترین دروازه‌بان، دزیره دوئه برای بهترین بازیکن جوان و لوئیس انریکه برای بهترین مربی از شانس‌های اصلی هستند. سرمربی اسپانیایی تنها در فینال جام باشگاه‌های جهان مقابل چلسی مغلوب شد و تمام عناوین دیگر را فتح کرد.

در ترکیب تیم منتخب سال نیز نام‌های پرتعدادی از پاریسی‌ها دیده می‌شود؛ اشرف حکیمی، ویتینیا و فابیان روئیز از جمله ستارگانی هستند که عملکردشان در باشگاه و تیم ملی می‌تواند آن‌ها را به جمع برترین‌ها برساند. با توجه به همزمانی بازی پاری‌سن‌ژرمن و مارسی با مراسم، تنها دمبله، دوئه و ژوآئو نوس که مصدوم هستند در مراسم حضور خواهند داشت.

در بخش زنان نیز فوتبال اسپانیا همچنان حضوری پررنگ دارد. شش بازیکن اسپانیایی شامل آیتانا بونماتی، الکسیا پوتیاس، استر گونزالس، پاتری گویخارّو، کلودیا پینا و ماریونا کالدنتی نامزد توپ طلای زنان شده‌اند؛ ستارگانی که در باشگاه‌ها و تیم ملی فصلی فوق‌العاده را سپری کردند و امید دارند این افتخار فردی بزرگ را به دست آورند.

