مورینیو پس از اولین برد با بنفیکا: به پورتو احترام می‌گذارم، اما جاه‌طلبی‌های بزرگ دارم

مورینیو پس از اولین برد با بنفیکا: به پورتو احترام می‌گذارم، اما جاه‌طلبی‌های بزرگ دارم
ژوزه مورینیو بعد از پیروزی بنفیکا مقابل آوس، در اولین نشست خبری‌اش تأکید کرد که حضورش در لیسبون برای اذیت پورتو نیست، بلکه به خاطر عظمت و جاه‌طلبی‌های بنفیکا است.

به گزارش ایلنا،  ژوزه مورینیو بعد از آنکه در اولین حضور ‌رسمی‌اش روی نیمکت عقاب‌ها اولین پیروزی به عنوان سرمربی ‌بنفیکا را تجربه کرد و آوس را 3-0 شکست داد در نشست خبری خود ‌به صورتی شفاف به رابطه‌اش با پورتو و واکنش‌ها نسبت به انتخاب ‌بنفیکا پرداخت. ‎

پورتو و بنفیکا دو دشمن تاریخی در فوتبال پرتغال هستند. مورینیو ‌اولین افتخارات بزرگش در دنیای مربیگری را با پورتو به دست آورده و ‌با اینکه سابقه هدایت بنفیکا را دارد ولی در پرتغال او را همیشه به ‌عنوان یک پورتویی می‌شناختند. به همین دلیل است که نشستن او ‌روی نیمکت بنفیکا تا ابد جنجالی است. ‌

مورینیو در نشست خبری بعد از بازی گفت: «اگر از من بپرسید آیا ‌پورتو یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های دنیاست؟ پاسخ من بله است. ‌پورتو یک غول واقعی است اما من به بنفیکا نیامده‌ام که پورتو را ‌اذیت کنم، بلکه آمده‌ام چون این باشگاه عظیم است و جاه‌طلبی‌های ‌بزرگی دارد. امیدوارم دوستان پورتویی از من دلخور نشوند.»‎

او سپس فاش کرد که پس از امضای قرارداد با بنفیکا، با چند چهره ‌مهم فوتبال پرتغال تماس داشته است: «بعد از آمدن به بنفیکا با ‌آندره ویاش-بواش و فردریکو وارانداش (رئیس اسپورتینگ) صحبت ‌کردم. مربیگری در بنفیکا به این معنا نیست که وارد جنگ شده‌ام. ‌اگر فکر می‌کنید در دراگائو دوباره تشویق می‌شوم، قطعاً نه. پورتو ‌بخش بسیار مهمی از تاریخچه زندگی من است، همان‌طور که من ‌بخشی از تاریخ پورتو هستم.»

مورینیو درباره سفرهای گاه و بی‌گاه خودش و دستیارهایش به ‌استادیوم‌هایی در پرتغال در آستانه نشستن روی نیمکت بنفیکا گفت: ‌‌«ما همیشه تصمیم می‌گیریم که به ورزشگاه‌هایی برویم، چه در ‌پرتغال و چه در خارج. هفته پیش سراغ پورتو رفتیم، این هفته ‌می‌توانست بازی اسپورتینگ-موریرنزه باشد، بعد هم برنامه داشتیم ‌برای مادرید. حتی به اینتر هم فکر کردیم، اما نرفتیم.«‎

