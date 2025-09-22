منچستریونایتدِ آموریم؛ نمایش قدرت و تولد دوباره مقابل چلسی

به گزارش ایلنا، منچستریونایتد پس از هفته‌های پرتنش و شرایط نه‌چندان مطلوب، بار دیگر با بردی مهم و تأثیرگذار مقابل چلسی، نشان داد که فصل جاری می‌تواند داستان متفاوتی داشته باشد. این برد ۲-۱ در برابر یکی از رقبای بزرگ لیگ برتر، نه فقط سه امتیاز حیاتی بلکه نشانه‌ای از روحیه جنگنده و باور به پروژه جدید سرمربی پرتغالی، روبن آموریم بود.

آغاز طوفانی

روبن آموریم که در ابتدای فصل تحت فشارهای فراوان قرار داشت، موفق شد تیمش را به بهترین شکل برای این دیدار حساس آماده کند. اگرچه بازی با اخراج دروازه‌بان چلسی به گونه‌ای پیش نرفت که همه پیش‌بینی کرده بودند، منچستریونایتد در دقایق ابتدایی نمایش هجومی و پرس سنگینی داشت که زمینه‌ساز گل اول شد.

یکی از نکات برجسته، استفاده مؤثر از بال‌های هجومی بود؛ جایی که پاتریک دورگو، بال چپ جوان و باانگیزه، با حرکات برق‌آسایش دفاع راست چلسی، ریس جیمز را به دردسر انداخت و زمینه‌ساز اولین گل تیم شد. همچنین حضور مؤثر مزراوی در سمت راست، با ارسال‌های دقیق و متوالی، نقش کلیدی در شکل‌گیری موقعیت‌ها ایفا کرد.

برونو؛ کاپیتان همیشه مؤثر

برونو فرناندز، کاپیتان پرتغالی و یکی از ستون‌های اصلی منچستریونایتد، در این دیدار بیش از هر زمان دیگری در میدان حاضر بود. این بازی، دویستمین حضور او در پیراهن یونایتد بود و او موفق شد صدمین گل خود را نیز به ثبت برساند.

اگرچه فرناندز در این بازی بیشتر در میانه زمین بازی کرد، اما موقعیت‌های هجومی متعددی خلق کرد و حتی با نفوذهای خود چندین بار دروازه چلسی را تهدید کرد. نقش او به عنوان رهبر و موتور محرک تیم، بار دیگر توسط آموریم مورد تحسین قرار گرفت و نشان داد که فرناندز همچنان قلب تپنده منچستریونایتد است.

اشتباه دروازه‌بان

یکی از نقاط ضعف بزرگ چلسی در این بازی، اشتباه عجیب دروازه‌بانشان، روبرت سانچز بود. سانچز با اشتباه خطرناک خود در لحظات ابتدایی بازی، باعث دریافت کارت قرمز زودهنگام شد تا چلسی از همان ابتدا با ۱۰ نفر ادامه دهد. این اشتباه نه تنها دروازه‌اش را باز کرد بلکه در روند کلی بازی تأثیرگذار بود و جایگاه او بشدت زیر سؤال رفت.

در مقابل، منچستریونایتد موفق شد با حفظ آرامش و استفاده از فرصت‌های خود، در این دیدار حساس پیروز شود هرچند که کاسمیرو، هافبک دفاعی تیم با دریافت دو کارت زرد، کمی این برتری را تحت‌الشعاع قرار داد.

عزم راسخ سه مدافع یونایتد

دفاع منچستریونایتد در این بازی، نمونه‌ای از تمرکز و جدیت بود. لوک شاو، هری مگوایر و ماتیاس دی‌لیخت هر سه به خوبی خط دفاع را کنترل کردند و اجازه ندادند مهاجمان چلسی در دقایق حساس بازی فرصت خطرسازی پیدا کنند. بویژه شاو که پس از انتقادات هفته‌های گذشته، این بار با یک تکل حیاتی و حضور مؤثر نشان داد که هنوز یکی از مهره‌های کلیدی تیم است.

هشدار به بازیکنان ناموفق

از سوی دیگر کول پالمر، بازیکن جوان چلسی که به دلیل آسیب‌دیدگی اخیر در شرایط ایده‌آلی قرار نداشت، نتوانست تأثیر مثبتی در بازی بگذارد و مجبور شد زودتر از زمین خارج شود. این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای چلسی باشد، خصوصاً با توجه به فشارهای سنگین لیگ برتر و رقابت‌های پیش‌رو.

همچنین الکساندرو گارناچو، محصول آکادمی یونایتد که به تازگی به چلسی پیوسته، حضور پررنگی در این بازی نداشت و هواداران تیم سابقش نیز با واکنش‌های منفی، شرایط را برای او دشوارتر کردند.

نوید یک شروع جدید برای منچستریونایتد

برد مقابل چلسی نه فقط به خاطر سه امتیاز ارزشمند، بلکه به دلیل نمایش تیمی منسجم، روحیه جنگندگی بالا و اجرای تاکتیکی هوشمندانه آموریم، می‌تواند نقطه عطفی در فصل جاری منچستریونایتد باشد. این پیروزی، به بازیکنان اعتماد به نفس بخشیده و نشان داد که پروژه جدید سرمربی پرتغالی در حال شکل گرفتن است.

هواداران یونایتد می‌توانند امیدوار باشند که با ادامه این روند، تیمشان بار دیگر به جمع مدعیان قهرمانی لیگ برتر بازگردد و روزهای پرافتخار را تجربه کند. حالا نوبت چلسی است که با چالش‌های خود دست و پنجه نرم کند و برای رفع ضعف‌هایش، بویژه دروازه‌بانی، چاره‌ای بیندیشد.

