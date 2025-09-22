هر آنچه باید درباره مراسم امشب بدایند
دلهره در پاریس: توپ طلای ۲۰۲۵ به دستان دمبله میرسد؟
مراسم توپ طلای ۲۰۲۵ دوشنبه شب در پاریس برگزار میشود و نگاهها به عثمان دمبله است که شانس اصلی کسب این جایزه بزرگ محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، معتبرترین جایزه فردی دنیای فوتبال، توپ طلای سال ۲۰۲۵، دوشنبه در سالن «تئاتر دو شاتله» پاریس برگزار خواهد شد و بهترینهای فوتبال جهان در بخشهای گوناگون معرفی میشوند. این مراسم بهطور زنده از شبکه پارامونت پلاس پخش خواهد شد و «کیت اسکات» اجرای بخش اصلی را بر عهده خواهد داشت.
در حالیکه سال گذشته رودری از منچسترسیتی این جایزه را برد و غیبت وینیسیوس جونیور جنجالی شد، این بار عثمان دمبله از پاریسنژرمن شانس نخست است، هرچند حضورش در مراسم هنوز قطعی نیست. افزون بر جایزه مردان، برترین بازیکن زن، بهترین استعدادهای جوان، دروازهبانها، گلزنان، مربیان، باشگاهها و جایزه بشردوستانه «سقراط» نیز اهدا خواهد شد.
جزئیات برگزاری مراسم
زمان: دوشنبه ۲۲ سپتامبر؛ فرش قرمز ساعت ۲ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، مراسم اصلی ساعت ۳ بعدازظهر
مکان: سالن تئاتر دو شاتله - پاریس، فرانسه
سیستم رأیگیری
رأیگیری بر اساس سه معیار است: عملکرد فردی، دستاوردهای تیمی و کارنامه کلی. ۱۰۰ خبرنگار ورزشی برای جایزه مردان و ۵۰ خبرنگار برای جایزه زنان فهرست ۱۰ نفره خود را میفرستند. امتیازها به ترتیب از ۱۵ تا ۱ تقسیم میشود. در مورد جایزه کوپا (بهترین بازیکن جوان)، برندگان پیشین توپ طلا رأی میدهند.
دستهبندی جوایز ۲۰۲۵
امسال تغییر مهمی اعمال شده و تمام جوایز بهطور برابر در بخش مردان و زنان اهدا خواهد شد:
توپ طلای مردان و زنان
جایزه کوپا برای بهترین بازیکن جوان مرد و زن
جایزه یاشین برای بهترین دروازهبان مرد و زن
جایزه گرد مولر برای برترین گلزن مرد و زن
جایزه یوهان کرویف برای بهترین مربی مرد و زن
جایزه باشگاه سال مردان و زنان
جایزه سقراط برای فعالیتهای بشردوستانه
مرور اتفاقات ۲۰۲۴
سال گذشته، رودری از منچسترسیتی توپ طلا را برد اما رئال مادرید با اعتراض به معیارها مراسم را تحریم کرد. باشگاه اسپانیایی مدعی شد که اگر وینیسیوس برنده نمیشود، باید کارواخال انتخاب میشد و در غیر این صورت این جایزه بیاعتبار است.
آیا دمبله در مراسم حضور دارد؟
با اینکه او شانس اصلی برنده شدن است، هنوز مشخص نیست که در مراسم حاضر شود. بهدلیل طوفان، دیدار پاریسنژرمن و مارسی که قرار بود یکشنبه برگزار شود به دوشنبه موکول شد و همین موضوع حضور دمبله را مبهم کرده است.
نامزدهای توپ طلای مردان ۲۰۲۵
جود بلینگام (رئال مادرید)
عثمان دمبله (پاریسنژرمن)
جانلوئیجی دوناروما (پاریسنژرمن/منچسترسیتی)
دزیره دوئه (پاریسنژرمن)
دنزل دامفرایس (اینتر)
سرهو گیراسی (دورتموند)
ویکتور گیوکرش (اسپورتینگ/آرسنال)
ارلینگ هالند (منچسترسیتی)
اشرف حکیمی (پاریسنژرمن)
هری کین (بایرن)
خویچا کواراتسخلیا (ناپولی/پاریسنژرمن)
روبرت لواندوفسکی (بارسلونا)
الکسیس مکآلیستر (لیورپول)
لائوتارو مارتینز (اینتر)
کیلیان امباپه (رئال مادرید)
اسکات مکتامینی (ناپولی)
نونو مندس (پاریسنژرمن)
ژوآئو نوس (پاریسنژرمن)
مایکل اولیسه (بایرن)
کول پالمر (چلسی)
پدری (بارسلونا)
رافینیا (بارسلونا)
دکلان رایس (آرسنال)
فابین روئیز (پاریسنژرمن)
محمد صلاح (لیورپول)
ویرژیل فندایک (لیورپول)
وینیسیوس جونیور (رئال مادرید)
ویتینیا (پاریسنژرمن)
فلوریان ویرتز (لورکوزن/لیورپول)
لامین یامال (بارسلونا)
نامزدهای توپ طلای زنان ۲۰۲۵
سندی بالتیمور (فرانسه – چلسی)
باربرا باندا (زامبیا – اورلاندو پراید)
آیتانا بونماتی (اسپانیا – بارسلونا)
لوسی برنز (انگلستان – چلسی)
کلارا بوهل (آلمان – بایرن مونیخ)
ماریونا کالدنتی (اسپانیا – آرسنال)
سوفیا کانتوره (ایتالیا – یوونتوس/واشنگتن اسپیریت)
استف کتلی (استرالیا – آرسنال)
تموا چاویینگا (مالاوی – کانزاس سیتی)
ملچی دومورنای (هائیتی – لیون)
امیلی فاکس (آمریکا – آرسنال)
کریستیانا جیرلی (ایتالیا – یوونتوس)
استر گونزالس (اسپانیا – گاتهام افسی)
کارولینه گراهام هانسن (نروژ – بارسلونا)
پاتری گویخارّو (اسپانیا – بارسلونا)
آماندا گوتیرس (برزیل – پالمیراس)
هانا همپتون (انگلستان – چلسی)
پرنیله هاردر (دانمارک – بایرن مونیخ)
لیندسی هیپس (آمریکا – لیون)
کلویی کلی (انگلستان – منچسترسیتی/آرسنال)
فریدا مانوم (نروژ – آرسنال)
مارتا (برزیل – اورلاندو پراید)
کلارا ماتو (فرانسه – پاریس افسی)
اوا پاجور (لهستان – بارسلونا)
کلودیا پینا (اسپانیا – بارسلونا)
الکسیا پوتیاس (اسپانیا – بارسلونا)
الیسیا روسو (انگلستان – آرسنال)
یوهانا ریتینگ کانرید (سوئد – چلسی)
کارولین ویر (اسکاتلند – رئال مادرید)
لیا ویلیامسون (انگلستان – آرسنال)
نامزدهای جوایز دیگر
جایزه کوپا (مردان): آیوب بواددی، پائو کوبارسی، دزیره دوئه، استوائو، دین هویسن، مایلز لوئیس-سکلی، رودریگو مورا، ژوآئو نوس، لامین یامال، کنان ییلدیز.
جایزه کوپا (زنان): میشل آگیمنگ، لیندا کایسدو، ویکه کاپتین، ویکی لوپز، کلودیا مارتینز اوواندو.
جایزه یاشین (مردان): آلیسون بکر، یاسین بونو، لوکاس شوالیه، تیبو کورتوا، دوناروما، امیلیانو مارتینز، یان اوبلاک، داوید رایا، ماتس سلز، یان زومر.
جایزه یاشین (زنان): آن-کاترین برگر، کاتا کول، هانا همپتون، چیاما کا نادوزیه، دفنه فن دومسالار.
جایزه یوهان کرویف (مردان): آنتونیو کونته، لوئیس انریکه، هانسی فلیک، انزو مارسکا، آرنه اشلوت.
جایزه یوهان کرویف (زنان): سونیا بومپاستور، آرتور الیاس، جاستین مادوگو، رنه اسلگرس، سارینا ویگمن.
باشگاه سال (مردان): بارسلونا، بوتافوگو، چلسی، لیورپول، پاریسنژرمن.
باشگاه سال (زنان): آرسنال، بارسلونا، چلسی، لیون، اورلاندو پراید.
مراسم امسال در شرایطی برگزار میشود که نام دمبله بیش از هر زمان دیگری بر سر زبانهاست، اما غیبت احتمالی او میتواند به همان اندازه که پیروزیاش خبرساز است، حاشیهآفرین باشد. با این حال، جدال برای سایر جوایز نیز پرهیجان خواهد بود و پاریس دوباره به مرکز توجه فوتبال جهان تبدیل میشود.