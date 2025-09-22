به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در ابتدای این جلسه فنی پیش از دیدار امروز، وحید شمسایی گفت: اینکه ۱۲-۰ بنگلادش را بردیم، ۷ بار به تیر زدیم و دروازه‌بان آن‌ها چندین توپ را مهار کرد نباید دلیل شود که فراموش‌ کنیم ما برای چه چیزی اینجا هستیم، برای نمایش بهترین کیفیت و انجام دقیق نکاتی که در تمرین یادآوری کردیم، برای پیشرفت و ارتقای کیفیت تیم.

او با بیان اینکه «حق نداریم با ساده‌انگاری حریفان به زمین برویم» گفت: تیم و بازیکن حرفه‌ای برایش فرقی نمی‌کند با چه تیمی روبرو می‌شود، همیشه باید بالاترین سطح را نمایش بدهیم. گواتمالا قبلاً بالاتر از ۲۰ گل از برزیل می‌خورد اما الان برزیل در خانه به زحمت ۳-۱ آنها را شکست داد، این دقیقاً نشانگر انگیزه تیم‌هایی است که از لحاظ رنکینگ جایگاه بالایی ندارند اما در برابر تیم‌های بزرگتر چند برابر انرژی می‌گذارند.

در ادامه دیوید راموس دستیار‌ شمسایی ابتدا ویدیوهایی عملکرد بازیکنان مقابل بنگلادش را بررسی کرد و نقاط ضعف و قوت را یادآور شد.

او که همراه کادر فنی دیدار مالزی- امارات را از نزدیک تماشا کرده بود سپس شیوه عمل بازیکنان امارات در دفاع و حمله، لزوم حفظ و چرخاندن توپ، مراقبت از فضاها و نحوه زدن ضربه نهایی را به بازیکنان یادآور شد.

محمود خوراکچی، محمد طاهری و کاظم صادقی دیگر مربیان تیم ملی نیز در ادامه نکات فنی و انگیزشی را با بازیکنان تیم در میان گذاشتند.

تیم ملی فوتسال ایران امروز در دومین بازی خود از سری مسابقات گروهی مقدماتی جام ملت‌های آسیا از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایران به مصاف امارات می‌رود.

