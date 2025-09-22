خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلسه فنی پیش از دیدار با امارات

شمسایی: حق نداریم سهل‌انگاری کنیم

شمسایی: حق نداریم سهل‌انگاری کنیم
کد خبر : 1689467
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی فوتسال در نشست فنی صبح امروز پیش از دیدار مقابل امارات از بازیکنانش خواست پیروزی پر گُل قبلی مقابل بنگلادش را فراموش کنند و تمرکزشان را روی ارائه بهترین کیفیت مقابل امارات بگذارند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در ابتدای این جلسه فنی پیش از دیدار امروز، وحید شمسایی گفت: اینکه ۱۲-۰ بنگلادش را بردیم، ۷ بار به تیر زدیم و دروازه‌بان آن‌ها چندین توپ را مهار کرد نباید دلیل شود که فراموش‌ کنیم ما برای چه چیزی اینجا هستیم، برای نمایش بهترین کیفیت و انجام دقیق نکاتی که در تمرین یادآوری کردیم، برای پیشرفت و ارتقای کیفیت تیم.

او با بیان اینکه «حق نداریم با ساده‌انگاری حریفان به زمین برویم» گفت: تیم و بازیکن حرفه‌ای برایش فرقی نمی‌کند با چه تیمی روبرو می‌شود، همیشه باید بالاترین سطح را نمایش بدهیم. گواتمالا قبلاً بالاتر از ۲۰ گل از برزیل می‌خورد اما الان برزیل در خانه به زحمت ۳-۱ آنها را شکست داد، این دقیقاً نشانگر انگیزه تیم‌هایی است که از لحاظ رنکینگ جایگاه بالایی ندارند اما در برابر تیم‌های بزرگتر چند برابر انرژی می‌گذارند. 

در ادامه دیوید راموس دستیار‌ شمسایی ابتدا ویدیوهایی عملکرد بازیکنان مقابل بنگلادش را بررسی کرد و نقاط ضعف و قوت را یادآور شد. 

او که همراه کادر فنی دیدار مالزی- امارات را از نزدیک تماشا کرده بود سپس شیوه عمل بازیکنان امارات در دفاع و حمله، لزوم حفظ و چرخاندن توپ، مراقبت از فضاها و نحوه زدن ضربه نهایی را به بازیکنان یادآور شد.

محمود خوراکچی، محمد طاهری و کاظم صادقی دیگر مربیان تیم ملی نیز در ادامه نکات فنی و انگیزشی را با بازیکنان تیم در میان گذاشتند.

تیم ملی فوتسال ایران امروز در دومین بازی خود از سری مسابقات گروهی مقدماتی جام ملت‌های آسیا از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایران به مصاف امارات می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی