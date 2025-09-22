اینتر 2-1 ساسولو: کیوو تا اطلاع ثانوی ابقا شد

به گزارش ایلنا، اینتر که در دو هفته قبلی سری آ دو شکست ‌پیاپی مقابل اودینزه و یوونتوس تجربه کرده بود، بعد از پیروزی ‌اروپایی برابر آژاکس، به لیگ برگشت تا مقابل ساسولو جان تازه‌ای ‌بگیرد. کریستین کیوو در غیاب لائوتاروی مصدوم، به فرانچسکو پیو ‌اسپوزیتو جوان اعتماد کرد و تیمش با دشواری، اما با سه امتیاز از ‌میدان بیرون آمد‎.‎

گل اول؛ امضای دی‌مارکو

بازی با سرعتی بالا آغاز شد و کارلوس آگوستو خیلی زود با نفوذ و ‌شوت خطرناک خود دروازه‌بان ساسولو را مجبور به واکنش کرد. اما در ‌ادامه اینتر روی یک حرکت هماهنگ از عمق زمینش به گل رسید‎. ‎نیکولو بارلا توپ را به پتار سوشیچ سپرد، او وانمود کرد قصد شوت ‌دارد، اما ناگهان با یک پاس زیبا و بدون نگاه کردن به توپ، توپ را ‌پشت سرش برای فدریکو دی‌مارکو کاشت. مدافع چپ نراتزوری بدون ‌مزاحمت، با دقت توپ را از فاصله ۱۴ متری به تور چسباند تا سن ‌سیرو منفجر شود‎.‎

فرصت‌های از دست رفته و نجات‌های درخشان

ساسولو با تکیه بر سرعت لورینته و تکنیک براردی خطرساز شد. یک ‌بار پینامونتی روی ارسال لورینته کمی دیر به توپ رسید و بار دیگر ‌براردی با شوتی محکم دروازه را تهدید کرد. در نیمه دوم، نراتزوری ‌بارها به گل دوم نزدیک شد؛ اسپوزیتو با یک قیچی برگردان شانس ‌بزرگی را از دست داد و آگوستو هم در مصاف تک به تک مغلوب ‌واکنش فوق‌العاده موریچ شد. دروازه‌بان ساسولو چندین بار به شکلی ‌معجزه‌وار مانع فروپاشی تیمش شد‎.‎

گل دوم؛ خوش‌شانسی آگوستو

سرانجام در دقیقه ۷۲ و روی یک کرنر اینتر به گل دوم رسید. توپ به ‌آگوستو رسید. او از پشت محوطه اقدام کرد که توپ پس از برخورد به ‌پای مدافع ساسولو محارموویچ مسیرش عوض شد و موریچ کاری از ‌دستش ساخته نبود. اینتر ۲-۰ جلو افتاد و همه‌چیز تمام‌شده به نظر ‌می‌رسید‎.‎

اما ساسولو تسلیم نشد. تنها چند دقیقه بعد، والید خدیرا با ‌همکاری و یک و ‌دوی سریع با براردی، در موقعیت تک‌به‌تک با ‌مارتینز قرار گرفت و اختلاف را به حداقل رساند. این گل دوباره بازی را ‌زنده کرد و تنش را به سکوهای سن سیرو برگرداند.‌

در لحظات پایانی، داویده فراتزی توپ را برای اینتر وارد دروازه حریف ‌کرد، اما گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد. در وقت‌های اضافه، ‌براردی با شوتی محکم مارتینز را وادار به واکنش کرد، اما دروازه‌بان ‌اینتر با مهار دیدنی سه امتیاز را برای تیمش حفظ کرد‎.‎

اینتر با این پیروزی به روند منفی‌اش پایان داد؛ بردی که آسان به ‌دست نیامد، اما برای بازگرداندن آرامش به نراتزوری‌ها حیاتی بود‎.

انتهای پیام/