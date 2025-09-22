خلیل زاده: باید به عارف آقاسی فرصت بدهید

به گزارش ایلنا، شجاع خلیل‌زاده پس از پیروزی ارزشمند تراکتور مقابل سپاهان درباره شرایط مسابقه گفت: بازی امروز دو نیمه متفاوت داشت. نیمه اول ما بهتر بودیم اما در نیمه دوم واقعاً سپاهان برتر عمل کرد. ما عقب نشستیم چون همین یازده نفر بازی با الاهلی را انجام دادیم و آن روز واقعاً خسته شدیم. بدن‌هایمان انرژی کافی نداشت، اما آقای اسکوچیچ با تعویض‌هایش تیم را تقویت کرد.

او با احترام به تیم سپاهان و کاپیتان آن، محرم نویدکیا، افزود: یک خسته‌نباشید به سپاهان می‌گویم. آقا محرم کاپیتان من بوده و آقای عقیلی هم همین‌طور. برای هر دو آرزوی موفقیت دارم.

شجاع درباره هم‌بازی سابقش، ریکاردو آلوز، گفت: او برای تراکتور زحمت کشیده و هر بازیکنی که برای این تیم بازی کند، برای من محترم است. او هم‌اتاقی من بود و برایش بهترین‌ها را آرزو دارم. اتفاقاتی بین او و باشگاه رخ داد که نمی‌دانم، اما احترام او واجب است. هواداران امروز هم بسیار شیک رفتار کردند.

مدافع تراکتور درباره هم‌تیمی سابقش در استقلال، عارف آقاسی، توضیح داد: فوتبال شرایط خودش را دارد و زمان می‌برد تا بازیکن جدید در تیم جا بیفتد. او بازیکن توانمندی است و امیدوارم به استقلال کمک کند.

شجاع در پایان درباره بازگشت علیرضا بیرانوند تأکید کرد: بیرو هر وقت پشت سر من باشد، به من اعتمادبه‌نفس می‌دهد. او بهترین گلر ایران است و حضورش باعث قوت قلب من است.

انتهای پیام/